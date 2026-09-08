CelebritesDiaspora

ACCORDS : la diaspora culturelle sénégalaise s’organise pour faire rayonner ses talents

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
4 Min Read

Une nouvelle initiative entend donner davantage de visibilité, de cohérence et de force collective aux acteurs de la culture sénégalaise établis à travers le monde. Baptisée ACCORDS — Association des Créateurs Culturels Organisés de la Diaspora Sénégalaise, cette nouvelle structure réunit artistes, producteurs, promoteurs, créateurs, entrepreneurs et professionnels de la culture autour d’une ambition commune : unir les talents de la diaspora pour mieux faire rayonner la culture sénégalaise.

Une réponse à un besoin de structuration

La création d’ACCORDS intervient dans un contexte où les acteurs culturels de la diaspora disposent d’un important potentiel, mais restent confrontés à plusieurs difficultés : accès aux espaces culturels, coûts de production, faiblesse des financements, manque de partenariats structurants ou encore insuffisance des passerelles professionnelles avec le Sénégal.

L’association veut précisément répondre à ces enjeux en créant un cadre collectif permettant de mutualiser les compétences, les réseaux et les expériences, tout en donnant aux initiatives culturelles davantage de visibilité et de solidité économique.

À sa tête, Keba Ndiaye, artiste et acteur culturel, entend mettre son expérience au service de cette nouvelle dynamique. Son parcours, construit entre le Sénégal et la France, notamment dans la production et l’organisation de spectacles, nourrit une volonté de fédérer les professionnels de la diaspora autour de projets communs.

« Nous voulons unir nos forces, professionnaliser nos démarches et faire reconnaître la diaspora culturelle comme un partenaire à part entière du rayonnement du Sénégal. »

Cinq axes pour construire une dynamique durable

ACCORDS articule son action autour de cinq grandes priorités : la culture et la création, la transmission et la jeunesse, le tourisme culturel et solidaire, l’entrepreneuriat culturel et les partenariats.

DEPECHES

Diffamation : Kilifeu condamné à un mois avec sursis, le rappeur fait appel
Italie : un musicien sénégalais arrêté après avoir…
Plage du Relais de Kaolack : une affaire de rencontres sexuelles présumées éclabousse plusieurs jeunes
Affaire « Rox », « Jessica » et « Narou » : le parquet de Pikine-Guédiawaye corse le dossier

Il s’agit notamment de soutenir la production et la diffusion des œuvres, de préserver les héritages culturels sénégalais auprès des nouvelles générations, mais aussi de professionnaliser les activités culturelles et de renforcer l’autonomie économique des projets.

L’association souhaite également faire des événements organisés par la diaspora de véritables vitrines du Sénégal, de son patrimoine et de ses territoires.

Une passerelle entre le Sénégal et le monde

Au-delà de la création artistique, ACCORDS veut jouer un rôle de pont entre le Sénégal et sa diaspora. Musique, danse, mode, arts, gastronomie, patrimoine et création contemporaine constituent autant de secteurs à travers lesquels l’association entend contribuer au rayonnement international du pays.

Cette démarche dépasse ainsi le seul champ culturel. En favorisant la circulation des talents, la coproduction et les collaborations, ACCORDS ambitionne également de contribuer à l’attractivité des territoires sénégalais et au développement du tourisme culturel.

Un appel aux institutions et aux partenaires

Pour donner à cette ambition une dimension concrète, l’association lance un appel à l’État du Sénégal, aux représentations diplomatiques et consulaires, aux collectivités territoriales, aux institutions culturelles, aux entreprises, aux médias, aux professionnels du tourisme et aux mécènes.

L’objectif est de construire des partenariats durables fondés sur la reconnaissance mutuelle, la mise en réseau et la coproduction.

Avec ACCORDS, la diaspora culturelle sénégalaise entend donc passer d’initiatives souvent individuelles ou dispersées à une force collective mieux structurée et capable de porter des projets à plus grande échelle.

Une démarche résumée par la devise de l’association :

« Nos racines au Sénégal, nos talents dans le monde. »

Share This Article
Previous Article À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route
Next Article Amadou Ba réagit au DPG d’Al Amine Lô : « Le Sénégal est désormais au 5ᵉ sous-sol »
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

CelebritesSociete

Keur Massar Nord : à MTOA, Youssou Adouwa réhabilite la route Cheikh Lo après l’appel des populations

Diaspora

Ross Béthio : de retour d’Italie, le père découvre la grossesse de sa fille de 15 ans et saisit la gendarmerie, l’accord familial vole en éclats

Diaspora

DRAME À COLUMBUS : LE SÉNÉGALAIS MASSAMBA DIEYE, 19 ANS, INCULPÉ DE MEURTRE APRÈS UNE FUSILLADE MORTELLE

Diaspora

Baltimore : l’incendie dissimulait un meurtre, le Sénégalais Cheikh Dieng tué à 31 ans

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Trophée Yachine : Édouard Mendy, le Sénégalais qui rêve de nouveau du sommet

Sports

‎Eliminatoires CAN 2027 : le Sénégal recevra le Mozambique au Stade Léopold Sédar Senghor (FSF) ‎ ‎

Sports

Ibrahim Mbaye quitte le PSG et rejoint officiellement Aston Villa

Sports

Coup de tonnerre : Chérif Ndiaye prend sa retraite internationale

Sports

Lionel Messi annonce sa retraite internationale : une immense page de l’histoire de l’Argentine se referme