ACCORDS : la diaspora culturelle sénégalaise s’organise pour faire rayonner ses talents

Une nouvelle initiative entend donner davantage de visibilité, de cohérence et de force collective aux acteurs de la culture sénégalaise établis à travers le monde. Baptisée ACCORDS — Association des Créateurs Culturels Organisés de la Diaspora Sénégalaise, cette nouvelle structure réunit artistes, producteurs, promoteurs, créateurs, entrepreneurs et professionnels de la culture autour d’une ambition commune : unir les talents de la diaspora pour mieux faire rayonner la culture sénégalaise.

Une réponse à un besoin de structuration

La création d’ACCORDS intervient dans un contexte où les acteurs culturels de la diaspora disposent d’un important potentiel, mais restent confrontés à plusieurs difficultés : accès aux espaces culturels, coûts de production, faiblesse des financements, manque de partenariats structurants ou encore insuffisance des passerelles professionnelles avec le Sénégal.

L’association veut précisément répondre à ces enjeux en créant un cadre collectif permettant de mutualiser les compétences, les réseaux et les expériences, tout en donnant aux initiatives culturelles davantage de visibilité et de solidité économique.

À sa tête, Keba Ndiaye, artiste et acteur culturel, entend mettre son expérience au service de cette nouvelle dynamique. Son parcours, construit entre le Sénégal et la France, notamment dans la production et l’organisation de spectacles, nourrit une volonté de fédérer les professionnels de la diaspora autour de projets communs.

« Nous voulons unir nos forces, professionnaliser nos démarches et faire reconnaître la diaspora culturelle comme un partenaire à part entière du rayonnement du Sénégal. »

Cinq axes pour construire une dynamique durable

ACCORDS articule son action autour de cinq grandes priorités : la culture et la création, la transmission et la jeunesse, le tourisme culturel et solidaire, l’entrepreneuriat culturel et les partenariats.

Il s’agit notamment de soutenir la production et la diffusion des œuvres, de préserver les héritages culturels sénégalais auprès des nouvelles générations, mais aussi de professionnaliser les activités culturelles et de renforcer l’autonomie économique des projets.

L’association souhaite également faire des événements organisés par la diaspora de véritables vitrines du Sénégal, de son patrimoine et de ses territoires.

Une passerelle entre le Sénégal et le monde

Au-delà de la création artistique, ACCORDS veut jouer un rôle de pont entre le Sénégal et sa diaspora. Musique, danse, mode, arts, gastronomie, patrimoine et création contemporaine constituent autant de secteurs à travers lesquels l’association entend contribuer au rayonnement international du pays.

Cette démarche dépasse ainsi le seul champ culturel. En favorisant la circulation des talents, la coproduction et les collaborations, ACCORDS ambitionne également de contribuer à l’attractivité des territoires sénégalais et au développement du tourisme culturel.

Un appel aux institutions et aux partenaires

Pour donner à cette ambition une dimension concrète, l’association lance un appel à l’État du Sénégal, aux représentations diplomatiques et consulaires, aux collectivités territoriales, aux institutions culturelles, aux entreprises, aux médias, aux professionnels du tourisme et aux mécènes.

L’objectif est de construire des partenariats durables fondés sur la reconnaissance mutuelle, la mise en réseau et la coproduction.

Avec ACCORDS, la diaspora culturelle sénégalaise entend donc passer d’initiatives souvent individuelles ou dispersées à une force collective mieux structurée et capable de porter des projets à plus grande échelle.

Une démarche résumée par la devise de l’association :

« Nos racines au Sénégal, nos talents dans le monde. »