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Diffamation : Kilifeu condamné à un mois avec sursis, le rappeur fait appel

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XALIMANEWS: Le rappeur Landing Mbessane Seck, plus connu sous le nom de Kilifeu, a été reconnu coupable de diffamation par le tribunal correctionnel de Dakar, dans une affaire l’opposant à Hamady Bocoum, ancien directeur du Musée des Civilisations noires.

Le tribunal a condamné l’artiste à un mois de prison avec sursis, ainsi qu’au paiement de 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile. Hamady Bocoum réclamait initialement 200 millions de francs CFA. (DAKARACTU.COM⁠￼)

L’affaire remonte à des propos tenus par Kilifeu lors de l’émission « Café Actu », le 11 octobre 2024. Hamady Bocoum estimait que ces déclarations portaient atteinte à son honneur et à sa dignité. (SeneNews⁠￼)

Mais le dossier ne s’arrête pas là. Kilifeu a décidé d’interjeter appel, contestant ainsi la décision rendue en première instance. Le dossier devrait donc être réexaminé par la Cour d’appel de Dakar, compétente pour connaître des appels formés contre les jugements correctionnels

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