Mercato : Iliman Ndiaye proche de Manchester City, accord annoncé à 65 millions de livres

XALIMANEWS: Coup de tonnerre dans le dossier Iliman Ndiaye. Alors que Tottenham semblait jusque-là en pole position pour attirer l’attaquant sénégalais d’Everton, Manchester City aurait désormais trouvé un accord pour recruter le joueur.

Selon les informations relayées ce lundi, les complications rencontrées dans les négociations avec Tottenham auraient poussé Manchester City à accélérer sur le dossier. Les Citizens auraient obtenu l’accord de principe du joueur, tandis qu’un montant global de 65 millions de livres sterling serait prévu pour cette opération.

La prochaine étape concerne désormais l’autorisation définitive d’Everton afin de finaliser le transfert. La visite médicale d’Iliman Ndiaye serait déjà programmée pour mardi matin, signe que le dossier pourrait rapidement connaître son dénouement.