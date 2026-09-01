Sénégal-FMI : après la dette cachée, Dakar joue sa crédibilité financière

La mission du FMI s’achève ce 1er septembre dans un climat décrit comme constructif. Le gouvernement sénégalais prépare une déclaration officielle qui pourrait préciser les contours d’un futur programme de financement. Derrière les signaux d’apaisement, l’enjeu est considérable : restaurer la confiance des créanciers sans perdre la maîtrise de la politique économique.

DAKAR — Le calendrier est désormais précis. Après près de deux semaines de discussions, la mission du Fonds monétaire international (FMI), entamée le 19 août, s’achève ce mardi 1er septembre 2026. À Dakar, le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan a convoqué la presse à 14h30 pour une déclaration consacrée aux conclusions de la mission et aux « orientations et perspectives » qui en découlent.

Cette séquence intervient alors que les signaux en provenance des négociations sont plutôt encourageants. Une source proche du dossier citée par Reuters affirme que les discussions ont été « constructives » et que des « développements positifs » sont attendus à l’issue de la mission. Le FMI confirme de son côté que des progrès substantiels ont été réalisés, tout en refusant encore de parler officiellement d’accord.

Le rendez-vous de cet après-midi pourrait donc constituer davantage qu’une simple conférence de presse. Il sera le premier test public de la capacité de Dakar et du FMI à transformer plusieurs mois de négociations difficiles en une nouvelle architecture financière.

Une mission qui devait rapprocher les positions

Le FMI avait annoncé le 17 août l’arrivée à Dakar d’une équipe conduite par Mercedes Vera Martin, cheffe de mission pour le Sénégal. Prévue du 19 août au 1er septembre, cette mission avait pour objectif de poursuivre les discussions sur les politiques économiques et les réformes susceptibles d’être soutenues par un nouvel accord de financement.

Le sujet dépasse largement la question d’un nouveau prêt.

Depuis la découverte, en 2024, d’importantes divergences dans les chiffres des finances publiques, la relation entre Dakar et le FMI est devenue une affaire de crédibilité autant que de financement.

Le FMI avait alors suspendu un programme de 1,8 milliard de dollars, après que les nouvelles autorités eurent révélé un niveau d’endettement et de déficit nettement supérieur aux données précédemment communiquées. Selon les estimations du Fonds, plus de 11 milliards de dollars de dette supplémentaire avaient été identifiés à fin 2023. Certaines estimations privées ont évoqué un montant proche de 13 milliards.

Le problème, depuis, est simple à formuler mais beaucoup plus difficile à résoudre : comment demander à nouveau la confiance des marchés et des institutions internationales lorsque la fiabilité des comptes publics a elle-même été mise en cause ?

Le FMI ne demande pas seulement de l’argent

Les négociations actuelles portent sur un éventuel nouveau programme, mais aussi sur les conditions permettant de restaurer la soutenabilité de la dette et la stabilité macroéconomique.

Dans ses dernières communications, le FMI souligne trois objectifs : rétablir la soutenabilité de la dette, préserver la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance durable et inclusive. Le Fonds indique également que les comptes extérieurs et budgétaires se sont améliorés, notamment grâce aux recettes liées aux hydrocarbures et aux efforts de maîtrise des dépenses.

La question est donc moins celle d’un simple retour du FMI que celle de la reconstruction d’un cadre de confiance.

Le Sénégal doit démontrer que les données budgétaires peuvent désormais être vérifiées, que les déficits peuvent être réduits et que la dette peut être gérée sans recours permanent à de nouveaux emprunts coûteux.

C’est précisément là que la négociation devient politiquement sensible.

Le spectre de la restructuration

Les relations entre Dakar et le Fonds ont également été compliquées par le débat politique autour de la dette.

Ousmane Sonko, alors Premier ministre, avait vivement contesté en novembre dernier l’hypothèse d’une restructuration de la dette, qu’il avait qualifiée de « disgrâce ». Depuis, le paysage institutionnel a changé : Sonko a quitté la Primature et occupe désormais la présidence de l’Assemblée nationale.

Cette nouvelle configuration pourrait peser sur la mise en œuvre des réformes qui accompagneraient un éventuel programme du FMI. Reuters avait déjà souligné les risques politiques liés à l’application des mesures nécessaires à un nouvel accord.

Pour le gouvernement, l’équation est délicate : obtenir un programme suffisamment crédible pour rassurer les créanciers, tout en évitant que les conditions qui l’accompagnent ne soient perçues comme une perte de souveraineté économique.

Le marché, lui, a déjà commencé à voter

Les investisseurs semblent toutefois avoir accueilli favorablement les derniers signaux en provenance de Dakar.

Selon Reuters, l’Eurobond sénégalais arrivant à échéance en 2028 a fortement progressé lundi, dans un mouvement interprété comme une réaction aux informations faisant état d’avancées dans les discussions avec le FMI.

Mais cette amélioration du sentiment de marché intervient dans un environnement financier encore très contraint.

Le Sénégal a dû, depuis la suspension du financement du FMI, davantage compter sur les marchés régionaux et les émissions obligataires destinées aux investisseurs particuliers pour couvrir ses besoins de financement.

Et les agences de notation restent prudentes. Moody’s a récemment abaissé la note souveraine du Sénégal à Caa2, mettant notamment en avant les risques croissants de refinancement et les marges limitées pour réduire le poids de la dette.

Autrement dit, le marché peut saluer un rapprochement avec le FMI, mais il n’a pas encore accordé au Sénégal un certificat de bonne santé financière.

Une déclaration très attendue au ministère

C’est dans ce contexte que le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan a officiellement annoncé une déclaration de presse pour ce mardi 1er septembre.

Selon l’avis adressé aux médias, le ministre présentera les principales conclusions de la mission du FMI, ainsi que les orientations et perspectives qui en découlent.

La rencontre est prévue à 14h30, dans la salle de réunion du ministère, au 5e étage. Le document officiel précise que la mission s’est déroulée du 19 août au 1er septembre 2026 et invite les médias à assurer la couverture de l’événement. Une carte de presse est requise pour accéder à la rencontre.

Le choix des mots sera scruté. Le FMI, de son côté, a pris soin de rappeler qu’un éventuel Staff-Level Agreement ne serait annoncé qu’à travers ses procédures officielles.

Il faudra donc distinguer progrès dans les négociations et accord formel. Les deux ne sont pas synonymes.

Le vrai tournant sera après l’accord

Même si les discussions débouchent sur un accord au niveau des services du FMI, le plus difficile commencera probablement après.

Le Sénégal devra alors appliquer les engagements pris : consolidation budgétaire, amélioration de la gouvernance des finances publiques, transparence de la dette et maîtrise des besoins de financement.

C’est là que se mesurera la solidité du nouveau pacte entre Dakar et le Fonds.

Car le FMI ne cherche pas simplement à savoir si le Sénégal peut emprunter davantage. Il veut être convaincu que le pays sait désormais exactement combien il doit, à qui il doit et comment il compte rembourser.

Pour Dakar, l’enjeu est encore plus large. Restaurer la relation avec le FMI permettrait potentiellement de rouvrir l’accès à des financements concessionnels et de rassurer les investisseurs. Mais cela pourrait également imposer une discipline budgétaire plus stricte dans un pays où les attentes sociales restent élevées.

Une fenêtre d’opportunité, pas encore une victoire

La mission qui s’achève aujourd’hui marque donc une étape importante, mais pas nécessairement la fin de la crise financière.

Le ton est devenu plus conciliant. Le FMI parle de progrès substantiels. Les marchés réagissent positivement. Dakar prépare une communication officielle. Tous ces signaux vont dans la même direction.

Mais un accord éventuel devra encore franchir plusieurs étapes avant de devenir une réalité financière.

Le Sénégal a peut-être obtenu quelque chose de précieux ces derniers jours : le retour de la confiance. Il lui reste maintenant à la convertir en un programme crédible — et surtout durable.