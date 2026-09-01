Ibrahim Mbaye quitte le PSG et rejoint officiellement Aston Villa

Le jeune international sénégalais Ibrahim Mbaye poursuit sa carrière en Premier League. À seulement 18 ans, l’attaquant formé au Paris Saint-Germain s’est officiellement engagé avec Aston Villa, qui a annoncé son arrivée ce mardi 1er septembre.

C’est désormais officiel. Après plusieurs jours de discussions, Ibrahim Mbaye est un nouveau joueur d’Aston Villa. Le club de Birmingham a annoncé avec enthousiasme la signature du jeune international sénégalais en provenance du Paris Saint-Germain.

« Aston Villa est ravi d’annoncer la signature d’Ibrahim Mbaye en provenance du Paris Saint-Germain », a communiqué le club anglais sur ses réseaux sociaux.

Un nouveau défi en Premier League

Né le 24 janvier 2008 à Trappes, en région parisienne, Ibrahim Mbaye avait rejoint le centre de formation du PSG à l’âge de 10 ans. Il a rapidement gravi les échelons avant de faire ses débuts professionnels en août 2024, à seulement 16 ans, devenant alors le plus jeune joueur à débuter une rencontre de Ligue 1 avec le club parisien.

En deux saisons avec l’équipe première, Mbaye a participé à 42 rencontres, inscrivant quatre buts et délivrant quatre passes décisives. Son passage à Paris aura surtout été marqué par un palmarès exceptionnel pour un joueur de son âge : deux titres de champion de France et deux Ligues des champions, auxquels s’ajoutent notamment une Coupe de France, une Supercoupe d’Europe et une Coupe intercontinentale.

Un transfert à 55 millions d’euros

Selon plusieurs sources concordantes, Aston Villa a déboursé 55 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune attaquant sénégalais. L’opération pourrait également comporter des bonus, portant potentiellement la valeur totale du transfert à un montant supérieur.

Le club anglais mise ainsi sur un joueur considéré comme l’un des grands espoirs du football sénégalais. Mbaye devrait apporter sa vitesse, sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur le côté droit de l’attaque.

Le Sénégal au cœur du projet

Après avoir représenté la France dans les catégories de jeunes, Ibrahim Mbaye a choisi de défendre les couleurs du Sénégal en 2025. Il compte aujourd’hui 15 sélections avec les Lions de la Teranga. Il s’est notamment illustré lors de la Coupe du monde 2026 en inscrivant un but face à la France.

Son arrivée à Aston Villa marque donc une nouvelle étape dans la carrière du jeune Sénégalais. Dans un championnat réputé pour son intensité et son exigence, Mbaye aura désormais l’occasion de franchir un nouveau cap sous les couleurs des Villans.

À 18 ans seulement, le natif de Trappes quitte ainsi Paris avec un palmarès déjà impressionnant et l’ambition de s’imposer durablement sur les pelouses de Premier League.