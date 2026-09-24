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Souleymane Kandé nommé à la DGRE : quel message derrière ce choix ?

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XALIMANEWS— Le général de brigade Souleymane Kandé a été nommé à la tête de la Direction générale du renseignement extérieur (DGRE), en remplacement du général de brigade Koly Faye, appelé à faire valoir ses droits à la retraite le 12 septembre dernier. Ancien chef d’état-major de l’armée de terre, Souleymane Kandé signe ainsi son retour au Sénégal après seize mois passés en Inde, où il occupait les fonctions d’attaché de défense et de sécurité à l’ambassade du Sénégal. Selon L’Observateur, cette réintégration dans le dispositif sécuritaire national était perceptible depuis quelque temps.

Cette nomination intervient dans un contexte où les questions de renseignement et de sécurité occupent une place grandissante dans les préoccupations des autorités sénégalaises. Le retour du général Kandé dans le circuit décisionnel intervient avec une solide expérience opérationnelle, acquise notamment au cours de ses précédentes responsabilités militaires. D’après le quotidien du Groupe futurs médias, son arrivée à la DGRE intervient alors que l’environnement stratégique du Sénégal connaît d’importantes évolutions et que le renseignement extérieur prend davantage de poids dans le dispositif national de sécurité.

Autour du Sénégal, plusieurs foyers de tension retiennent particulièrement l’attention. Le Mali, à l’est, demeure une source de préoccupation majeure, tandis que la configuration géographique de la Gambie constitue une autre donnée stratégique importante. La Guinée-Bissau, notamment dans la zone frontalière avec la Casamance, reste également un espace sensible. Dans ce contexte, le Sénégal doit composer avec un ensemble de facteurs liés à l’instabilité politique, à la criminalité transfrontalière, aux trafics et aux menaces armées, dans un environnement régional en constante recomposition.

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