Societe

Coupures d’électricité au Sénégal : la Senelec annonce un retour à la normale d’ici la fin de la semaine

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
1 Min Read

XALIMANEWS: Les coupures d’électricité se multiplient ces derniers jours à travers plusieurs localités du Sénégal. Face aux perturbations enregistrées sur le réseau, la Senelec annonce un retour progressif à une situation normale d’ici la fin de la semaine.

Invité de la RTS, le directeur général de la Senelec, Pape Toby Gaye, a expliqué que ces perturbations sont liées à la combinaison de plusieurs facteurs.

Selon lui, plusieurs incidents techniques affectent actuellement des unités importantes du parc de production. À cela s’ajoutent des contraintes liées à l’approvisionnement en combustible ainsi qu’à la situation de la trésorerie de l’entreprise.

Ces difficultés ont entraîné une baisse de la capacité disponible et, par conséquent, des perturbations dans la fourniture d’électricité.

DEPECHES

Corruption présumée à la FSF : Abdoulaye Fall et plusieurs responsables du football convoqués par la justice
Du 24 au 26 septembre : voici les régions du Sénégal menacées par les fortes pluies
PLFR 2026 : le gouvernement prévoit une réforme des subventions sur l’électricité et le carburant
Après Washington et Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye s’envole pour New York

D’après les informations rapportées par Le Soleil, la Senelec table toutefois sur un retour à la normale d’ici la fin de cette semaine.

En attendant, les usagers restent confrontés à des coupures qui perturbent les activités des ménages, des commerces et des entreprises dans plusieurs zones du pays

Share This Article
Previous Article Corruption présumée à la FSF : Abdoulaye Fall et plusieurs responsables du football convoqués par la justice
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Lions du Sénégal : pourquoi Sadio Mané ne figure pas dans la première liste de Patrick Vieira ?

Societe

Patrick Vieira publie sa première liste sans Sadio Mané

Societe

Justice : le verdict tombe pour Rox, Jessica, Narou et Ramz Yago

Societe

Dette, fiscalité, investissements : le nouveau pacte État-patronat changera-t-il la donne ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Tragique accident : l’ASC Ville de Dakar perd son meneur de jeu Mohamed Diouf

A la Une Sports

Patrick Vieira face à la presse : les grandes lignes de son projet pour les Lions

Sports

Patrick Vieira tend la main à la Génération 2002 : El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga au cœur de son projet

A la Une Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira dévoile sa première liste, cinq nouveaux visages et deux retours

A la Une Sports

‎Arrivée à Dakar du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale Patrick Vieira