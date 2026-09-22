Coupures d’électricité au Sénégal : la Senelec annonce un retour à la normale d’ici la fin de la semaine

XALIMANEWS: Les coupures d’électricité se multiplient ces derniers jours à travers plusieurs localités du Sénégal. Face aux perturbations enregistrées sur le réseau, la Senelec annonce un retour progressif à une situation normale d’ici la fin de la semaine.

Invité de la RTS, le directeur général de la Senelec, Pape Toby Gaye, a expliqué que ces perturbations sont liées à la combinaison de plusieurs facteurs.

Selon lui, plusieurs incidents techniques affectent actuellement des unités importantes du parc de production. À cela s’ajoutent des contraintes liées à l’approvisionnement en combustible ainsi qu’à la situation de la trésorerie de l’entreprise.

Ces difficultés ont entraîné une baisse de la capacité disponible et, par conséquent, des perturbations dans la fourniture d’électricité.

D’après les informations rapportées par Le Soleil, la Senelec table toutefois sur un retour à la normale d’ici la fin de cette semaine.

En attendant, les usagers restent confrontés à des coupures qui perturbent les activités des ménages, des commerces et des entreprises dans plusieurs zones du pays