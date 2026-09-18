Patrick Vieira tend la main à la Génération 2002 : El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga au cœur de son projet

Patrick Vieira a officiellement pris les commandes de l’équipe nationale du Sénégal ce vendredi 18 septembre 2026. Lors de sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur des Lions a notamment évoqué la place des anciennes gloires de la Génération 2002, en particulier El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga.

Alors que des interrogations avaient circulé ces derniers jours sur l’avenir de certaines figures historiques autour de la Tanière, Patrick Vieira a choisi de clarifier sa position. Le technicien franco-sénégalais entend s’appuyer sur l’expérience de cette génération pour mieux comprendre le football sénégalais et africain.

« On a un ami en commun, un ami à moi, Fadiga, qui est ici, et je pense que ça montre le support de cette génération », a expliqué Vieira, faisant référence à Khalilou Fadiga présent lors de sa présentation.

Le nouveau sélectionneur a également évoqué El Hadji Diouf, qu’il considère comme une personne importante dans son environnement de travail. « Ce sont des joueurs sur qui je vais m’appuyer parce qu’ils connaissent le football sénégalais, ils connaissent le football africain », a-t-il expliqué.

Pour Vieira, cette collaboration doit toutefois être organisée. Il ne s’agit pas simplement de conserver des anciennes gloires autour de l’équipe nationale, mais de leur attribuer un rôle précis et des responsabilités clairement définies.

« Que ce soit El Hadj ou un autre joueur qui sera autour de l’équipe nationale, cette personne-là doit avoir un rôle et une responsabilité très claires autour de l’équipe », a-t-il précisé.

Cette approche traduit la volonté du nouveau sélectionneur de s’appuyer sur la mémoire et l’expérience du football sénégalais tout en ouvrant progressivement un nouveau cycle. Vieira reconnaît lui-même qu’il doit encore approfondir sa connaissance du football local et des réalités du football africain.

L’expérience de Diouf et Fadiga pourrait ainsi servir de passerelle entre l’histoire récente des Lions et la nouvelle génération appelée à prendre progressivement le relais. Pour Patrick Vieira, cette connaissance du football sénégalais doit lui permettre de réduire son temps d’adaptation et de mieux accompagner les jeunes joueurs.

Le sélectionneur a d’ailleurs insisté sur l’importance de cette transmission. « Leur expérience est importante pour cette nouvelle génération de jeunes joueurs qui vont intégrer l’équipe nationale », a-t-il déclaré.

Cette volonté de travailler avec les anciennes figures de la Tanière intervient alors que Vieira souhaite ouvrir « un nouveau chapitre » pour les Lions, sans pour autant repartir de zéro. Son projet s’inscrit dans un cycle de quatre ans, avec notamment les CAN 2027 et 2028 et la préparation de la Coupe du monde 2030.

La première liste de Patrick Vieira comporte par ailleurs plusieurs nouveaux visages et des joueurs de retour en sélection. Les Lions doivent affronter le Mozambique le 25 septembre et l’Éthiopie le 29 septembre dans le cadre des qualifications à la CAN 2027, avant un match amical contre les Comores à Marseille le 4 octobre.

Avec El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga, c’est donc une partie de l’héritage de 2002 que Patrick Vieira souhaite conserver dans son nouvel environnement. Reste désormais à savoir quelles responsabilités précises seront confiées à ces anciennes gloires et comment leur expérience sera intégrée au fonctionnement quotidien de la Tanière.