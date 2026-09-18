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Lions du Sénégal : pourquoi Sadio Mané ne figure pas dans la première liste de Patrick Vieira ?

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XALIMANEWS— La première liste de Patrick Vieira à la tête de l’équipe nationale du Sénégal est désormais connue. Pour ses trois premiers rendez-vous, le nouveau sélectionneur a convoqué 29 joueurs, avec un mélange de cadres et de jeunes éléments.

Mais une absence a particulièrement retenu l’attention : celle de Sadio Mané. Le double ballon d’or africain et l’un des joueurs majeurs de la sélection sénégalaise ne figure pas dans le groupe retenu par Patrick Vieira.

Face aux interrogations suscitées par cette absence, le nouveau sélectionneur a tenu à apporter des précisions. Patrick Vieira assure que Sadio Mané reste un joueur important dans ses plans, mais que son état physique ne lui permet pas de prendre part aux trois prochaines rencontres.

« Nous comptons beaucoup sur Sadio Mané. Mais il a des problèmes physiques qui lui permettent de ne pas participer à ces trois rencontres », a expliqué le technicien français.

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L’absence de Mané est donc liée à des raisons physiques et ne traduit pas, selon les explications du sélectionneur, un choix sportif visant à écarter le joueur.

Le Sénégal affrontera le Mozambique le 25 septembre, avant de se déplacer en Éthiopie le 29 septembre. Les Lions termineront cette série de rencontres par un match contre les Comores, le 4 octobre à Marseille.

Pour Patrick Vieira, ces trois matchs constitueront ses premiers tests à la tête des Lions, sans l’un de leurs principaux cadres, Sadio Mané.

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