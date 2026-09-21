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PLFR 2026 : le gouvernement prévoit une réforme des subventions sur l’électricité et le carburant

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XALIMANEWS — Le gouvernement sénégalais veut revoir en profondeur le système de subvention de l’énergie. Dans le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 transmis à l’Assemblée nationale, l’exécutif annonce une transition progressive vers un dispositif de soutien davantage ciblé, alors que le coût des subventions énergétiques connaît une forte progression.

Cette réforme concerne notamment les mécanismes de soutien liés à l’électricité et aux carburants. L’objectif affiché par les autorités est de mieux orienter les ressources publiques vers les ménages vulnérables, le transport collectif et certaines activités essentielles, tout en maîtrisant la pression exercée sur les finances publiques.

Le gouvernement entend ainsi passer progressivement d’un système de subvention généralisé à un mécanisme ciblé. Cette évolution devrait, selon le PLFR, être accompagnée d’un renforcement des filets sociaux afin d’atténuer les effets de la réforme sur les populations les plus vulnérables.

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