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Après Washington et Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye s’envole pour New York

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XALIMANEWS – Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi 21 septembre 2026 à destination de New York, aux États-Unis.

Le Chef de l’État doit prendre part à la semaine de haut niveau de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Cette nouvelle étape intervient après ses déplacements à Washington et Abu Dhabi la semaine dernière. À New York, Bassirou Diomaye Faye poursuivra ses échanges avec les partenaires du Sénégal et portera la voix du pays devant la communauté internationale.

Cette participation à l’Assemblée générale des Nations unies devrait notamment être l’occasion pour le Président sénégalais de présenter les priorités du Sénégal et de renforcer les échanges avec plusieurs acteurs internationaux.

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