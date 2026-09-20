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Sadio Mané reçu par le président Bassirou Diomaye Faye : les échanges autour du projet SM10 AGRO

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XALIMANEWS: L’international sénégalais Sadio Mané a été reçu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

À l’issue de cette rencontre, le joueur a exprimé sa satisfaction d’avoir échangé avec le chef de l’État. Les discussions ont notamment porté sur son projet SM10 AGRO.

« Ravi et honoré d’avoir été reçu par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal », a écrit Sadio Mané.

Il a également remercié le président de la République pour son écoute, sa disponibilité et l’attention accordée à ce projet qui lui tient particulièrement à cœur.

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« Merci, Excellence, pour votre écoute, votre disponibilité et l’attention accordée à ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Merci, Excellence ! », a-t-il ajouté.

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