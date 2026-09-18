Patrick Vieira face à la presse : les grandes lignes de son projet pour les Lions

Patrick Vieira a tenu ce vendredi 18 septembre sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. À cette occasion, le nouveau patron des Lions a présenté sa première liste et exposé sa vision pour la sélection.

De son rapport avec le Sénégal au rôle des anciennes gloires, en passant par les nouveaux joueurs, les absences de Sadio Mané et Krépin Diatta, le football local et les ambitions des Lions, plusieurs sujets ont été abordés.

Un retour aux sources

Patrick Vieira a d’abord évoqué la dimension particulière de sa nomination. Né à Dakar, le nouveau sélectionneur considère cette arrivée à la tête des Lions comme un retour aux sources.

Il a expliqué avoir rapidement accepté la proposition qui lui a été faite, séduit par le projet présenté par la Fédération sénégalaise de football.

Pour Vieira, cette mission dépasse donc le simple cadre sportif. Elle représente également un lien avec le pays de naissance de ses parents et avec le Sénégal.

Ouvrir un nouveau chapitre sans tout bouleverser

Patrick Vieira ne veut pas repartir de zéro.

Le nouveau sélectionneur entend s’appuyer sur le travail effectué ces dernières années et conserver les éléments positifs qui ont permis au Sénégal de s’installer parmi les sélections importantes du continent.

Son objectif est plutôt d’ouvrir un nouveau chapitre avec les Lions, en conservant leur identité tout en apportant progressivement sa propre vision.

Vieira a notamment insisté sur les valeurs de solidarité, de combativité et de capacité à jouer collectivement qui caractérisent, selon lui, la sélection sénégalaise.

Un projet pensé sur plusieurs années

Le technicien franco-sénégalais ne veut pas limiter son travail aux prochaines échéances.

Il souhaite construire un projet qui puisse s’inscrire dans la durée et préparer progressivement la relève.

Les prochaines CAN, mais également la perspective de la Coupe du monde 2030, font partie de cette réflexion.

L’idée est de conserver les cadres actuels tout en donnant progressivement leur place à de jeunes joueurs capables de devenir les futurs piliers de la sélection.

El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga : une place dans le projet

La question des anciennes gloires de la Génération 2002 était particulièrement attendue.

Patrick Vieira a clairement indiqué qu’il souhaitait s’appuyer sur El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga et, plus largement, sur les anciens internationaux qui connaissent parfaitement l’environnement du football sénégalais.

Vieira entretient notamment une relation personnelle avec Fadiga et considère El Hadji Diouf comme un ami proche.

Pour le nouveau sélectionneur, leur connaissance du football sénégalais et africain peut lui permettre de réduire son temps d’adaptation.

Il souhaite également que leur expérience puisse profiter aux jeunes joueurs qui vont progressivement intégrer la sélection.

Mais Vieira a posé une condition : cette collaboration devra être organisée. Les personnes qui seront autour de l’équipe nationale devront avoir un rôle et des responsabilités clairement définis.

Il ne s’agit donc pas simplement de faire revenir des anciennes gloires autour des Lions, mais de leur donner une fonction précise dans le nouveau projet.

Le sélectionneur a également reconnu qu’il devait encore approfondir sa connaissance du football sénégalais local.

S’il estime connaître le football africain, Vieira veut désormais aller à la rencontre des acteurs du football national.

Un travail avec la Fédération doit notamment lui permettre de parcourir le pays, d’observer les joueurs et de mieux comprendre le football local et amateur.

Cette immersion doit également lui permettre d’élargir son observation au-delà des joueurs évoluant à l’étranger.

Une première liste avec plusieurs nouveaux visages

Patrick Vieira a dévoilé une liste de 29 joueurs pour les prochaines échéances des Lions.

Plusieurs nouveaux joueurs font leur apparition, notamment Malang Sarr, Sadibou Sané, Lamine Sy, Issa Soumaré, Pape Moussa Fall, Ngagne Demba Thiam et Mamour Ndiaye.

Des joueurs comme Arouna Sanganté et Abdallah Sima retrouvent également la sélection.

Dans le même temps, plusieurs cadres restent présents, notamment Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye.

Cette première liste donne donc une indication de la volonté du nouveau sélectionneur : maintenir une ossature expérimentée tout en ouvrant progressivement la porte à de nouveaux profils.

Sadio Mané : une absence liée à un problème physique

L’une des principales questions concernait l’absence de Sadio Mané.

Patrick Vieira a expliqué que l’attaquant sénégalais souffrait d’un problème physique.

Le sélectionneur a toutefois assuré que Mané devrait être présent lors du prochain rassemblement.

Cette précision montre que Vieira continue de considérer le capitaine et l’un des cadres historiques des Lions comme un élément important de son projet.

Krépin Diatta : la situation en club au cœur de son absence

Autre absence remarquée, celle de Krépin Diatta.

Patrick Vieira a expliqué que le joueur n’était actuellement pas en club et n’avait donc pas suffisamment de compétition derrière lui.

Le sélectionneur a néanmoins tenu à préciser qu’il apprécie beaucoup Diatta et qu’il garde notamment en mémoire sa bonne performance lors de la Coupe du monde.

Pour Vieira, le joueur doit désormais régler rapidement sa situation en club afin de retrouver la compétition et pouvoir prétendre à un retour en sélection.

La concurrence et la méritocratie

À travers sa première liste, Vieira semble également vouloir installer une concurrence plus importante entre les joueurs.

La sélection ne doit pas être uniquement basée sur le statut ou le passé international.

Le niveau de forme, le temps de jeu et la situation sportive des joueurs constituent également des éléments importants dans ses choix.

Cette approche explique certaines absences et les convocations de nouveaux profils.

Une attention particulière accordée à la jeunesse

La jeunesse occupe une place importante dans le projet de Patrick Vieira.

Le sélectionneur veut permettre à de nouveaux joueurs de découvrir progressivement le haut niveau international.

L’objectif n’est pas de remplacer brutalement l’ancienne génération, mais de préparer une transition progressive.

Les jeunes joueurs doivent notamment pouvoir bénéficier de l’expérience des cadres actuels et des anciennes gloires du football sénégalais.

La pression des résultats

Patrick Vieira sait qu’il arrive à la tête d’une sélection qui possède de grandes ambitions.

Il assume cette pression et veut obtenir des résultats.

Le Sénégal dispose d’un groupe de joueurs évoluant dans plusieurs grands championnats européens et Vieira estime donc que les attentes doivent être élevées.

Mais il veut également inscrire ces résultats dans un projet de construction à long terme.

L’unité autour des Lions

Le nouveau sélectionneur a également insisté sur la nécessité de créer un environnement positif autour de l’équipe nationale.

La Fédération, les joueurs, les anciens internationaux, les médias et les supporters doivent, selon lui, participer à la dynamique des Lions.

Vieira souhaite notamment que la sélection reste un élément capable de rassembler le football sénégalais.

Les premiers rendez-vous de l’ère Vieira

Le nouveau sélectionneur n’aura pas beaucoup de temps pour mettre son projet en place.

Les Lions se déplaceront d’abord au Mozambique le 25 septembre pour les éliminatoires de la CAN 2027.

Ils affronteront ensuite l’Éthiopie le 29 septembre.

Enfin, le Sénégal disputera un match amical contre les Comores le 4 octobre à Marseille.

Ces trois rencontres permettront à Patrick Vieira de faire ses premiers pas officiels sur le banc des Lions.

Une nouvelle ère entre continuité et renouvellement

Au terme de cette première conférence de presse, Patrick Vieira a dessiné les contours de son projet.

Le nouveau sélectionneur veut préserver l’identité et les acquis du Sénégal tout en apportant progressivement de nouvelles idées et de nouveaux joueurs.

Il compte également sur l’expérience d’El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga et d’autres anciens internationaux, à condition que chacun puisse jouer un rôle clairement défini.

Sa première liste traduit cette volonté de mélanger expérience et jeunesse.

La nouvelle ère Vieira est donc officiellement lancée, avec un premier défi qui arrive très rapidement : donner une nouvelle dynamique aux Lions tout en préparant l’avenir du football sénégalais.