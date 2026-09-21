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Tragique accident : l’ASC Ville de Dakar perd son meneur de jeu Mohamed Diouf

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XALIMANEWS— L’ASC Ville de Dakar est frappée par une douloureuse nouvelle. Mohamed Diouf, meneur de jeu du club, est décédé dans un accident de la circulation alors qu’il regagnait son domicile après avoir participé à un tournoi.

La disparition brutale du joueur a suscité une vive émotion au sein de l’ASC Ville de Dakar. Partenaires, dirigeants et supporters sont désormais plongés dans la tristesse après la perte d’un élément qui évoluait au cœur du dispositif de l’équipe.

Alors qu’il venait de participer à une compétition, Mohamed Diouf a ainsi perdu la vie sur le chemin du retour, laissant derrière lui ses coéquipiers, sa famille et ses proches dans la douleur.

La rédaction de Xalimasn.com adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de l’ASC Ville de Dakar

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