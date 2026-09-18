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Lions du Sénégal : Patrick Vieira dévoile sa première liste, cinq nouveaux visages et deux retours

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Patrick Vieira a officiellement dévoilé sa première liste à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Le nouveau sélectionneur a retenu 29 joueurs pour les trois prochaines rencontres des Lions : deux matches des éliminatoires de la CAN 2027 contre le Mozambique, le 25 septembre, et l’Éthiopie, le 29 septembre, avant un match amical face aux Comores, le 4 octobre à Marseille.

Cette première liste marque les débuts de l’ancien international français dans ses nouvelles fonctions et apporte plusieurs changements au sein de la Tanière.

Cinq joueurs vont découvrir la sélection A

Parmi les 29 convoqués, cinq joueurs sont appelés pour la première fois avec l’équipe nationale A :

  • Ngagne Demba Thiam, gardien de Monza en Italie ;
  • Mamour Ndiaye, gardien de l’AS Saint-Étienne ;
  • Malang Sarr, défenseur de Neom SC en Arabie saoudite ;
  • Sadibou Sané, défenseur de l’AS Monaco ;
  • Lamine Sy, latéral droit de l’AJ Auxerre.

Ces cinq joueurs avaient été annoncés dans la presse avant la publication officielle de la liste. Leur présence constitue l’une des principales nouveautés de cette première sélection de Patrick Vieira.

Deux revenants dans la Tanière

Patrick Vieira a également décidé de rappeler Rassoul Ndiaye, qui évolue au Havre AC, et Nobel Mendy, pensionnaire de Hull City. Les deux joueurs avaient déjà connu la sélection et effectuent donc un retour, plutôt qu’une première convocation.

DEPECHES

Pour Alioune Guèye, les propres documents officiels de l’État permettent pourtant de poser des questions sur cette présentation.
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Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr : pourquoi sont-ils convoqués malgré leur suspension ?

La présence d’Iliman Ndiaye et d’Ismaïla Sarr dans la liste peut également susciter des interrogations. Les deux attaquants sont suspendus pour les deux premières rencontres des qualifications à la CAN 2027, contre le Mozambique et l’Éthiopie.

Cependant, leur suspension concerne les compétitions de la CAF. Ils restent donc éligibles pour le match amical contre les Comores, prévu le 4 octobre à Marseille. Leur convocation peut ainsi permettre à Patrick Vieira de disposer d’eux pour cette rencontre amicale et de commencer à travailler avec l’ensemble de son groupe.

Une première liste qui mélange cadres et nouveaux visages

La liste comprend notamment Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, tout en intégrant plusieurs nouveaux joueurs.

Pour Patrick Vieira, cette première convocation constitue donc le premier acte concret de son mandat avec les Lions. Elle lui permettra de préparer trois rencontres rapprochées et d’observer de nouveaux profils dans un groupe qui conserve également une importante ossature de joueurs expérimentés.

Les trois rendez-vous des Lions :
🇲🇿 25 septembre : Mozambique – Sénégal — Qualifications CAN 2027
🇪🇹 29 septembre : Éthiopie – Sénégal — Qualifications CAN 2027
🇰🇲 4 octobre : Sénégal – Comores — Match amical à Marseille.

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