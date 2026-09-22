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Corruption présumée à la FSF : Abdoulaye Fall et plusieurs responsables du football convoqués par la justice

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XALIMANEWS – Une enquête judiciaire portant sur de présumés faits de corruption liés à l’élection à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) vise plusieurs dirigeants du football national, dont le président de l’instance, Abdoulaye Fall.

Selon les informations publiées ce mardi par L’Observateur, le Procureur de la République a ordonné des investigations sur de supposés achats de voix et promesses d’avantages indus dans le cadre de l’élection à la présidence de la FSF.

Dans ce cadre, Abdoulaye Fall ainsi que certains de ses proches collaborateurs sont attendus à la Sûreté urbaine de Dakar pour être entendus par les enquêteurs.

L’enquête concerne également plusieurs responsables du football sénégalais, parmi lesquels figurent Moussa Mbaye et Ndiambé Diop. Le dirigeant Moustapha Bitèye devrait être le premier à être auditionné, dès lundi prochain, selon la même source.

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Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte marqué par des contestations ayant entouré l’élection à la tête de la FSF. Des accusations d’achats de voix et d’octroi d’avantages à certains électeurs avaient déjà été évoquées après le scrutin, sans qu’aucune décision de justice définitive n’ait été rendue à ce stade.

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