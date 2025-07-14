A la UneXalima TV

Président Bassirou Diomaye FAYE : « Je n’ai aucune divergence avec le Premier ministre »

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a balayé les rumeurs de tensions avec son Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une déclaration claire, il affirme qu’il n’existe aucune divergence entre eux.

Il parle d’une collaboration constante et constructive, au service des réformes attendues par les Sénégalais.

Un message fort pour rassurer l’opinion publique et réaffirmer l’unité au sommet de l’État.

2 Comments

  • Je reste sur ma faim avec ce discours.
    J’espère me tromper mais j’ai l’impression que Diomaye Faye conforte les opposants et la société civile sénégalais tout en minimisant la sortie de Ousmane sonko. Ce soir, je vois des opposants sénégalais ou plutôt les anti Sonko se regrouper pour une stratégie sur comment dans un avenir à moins terme soutenir et faire bloc derrière Diomaye Faye pour combattre Ousmane sonko. Mis à part le fait de dire que Ousmane sonko et mon ami, tout son discours et le contrepied de celui de Ousmane sonko. L’avenir nous dira mais je vois mal quelqu’un vouloir réconcilier les sénégalais sans que la justice ne se prononce sur ce qui s’était passé entre 2021 et 2024. Ce discours semble nous dire mettons table rase sur les tueries et tortures et surtout sur la redition des comptes. Depuis presque un an, Diomaye Faye a demandé que les rapports de la cours des comptes, de l’Ofnac et de L’IGE soient déclassifiés et publiés. Malgré toutes malversations financières et matérielles à hauteur de milliards de FCFA qui sortent de ces rapports rien n’a été fait pour que ces malfaiteurs répondent devant la justice. C’est plutôt comme l’a dit Ousmane sonko ce sont des ministres qu’on amène en justice pour des affaires de 50 millions.

