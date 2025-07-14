Président Bassirou Diomaye FAYE : « Je n’ai aucune divergence avec le Premier ministre »

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a balayé les rumeurs de tensions avec son Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une déclaration claire, il affirme qu’il n’existe aucune divergence entre eux.

Il parle d’une collaboration constante et constructive, au service des réformes attendues par les Sénégalais.

Un message fort pour rassurer l’opinion publique et réaffirmer l’unité au sommet de l’État.