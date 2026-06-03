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Macky Sall à l’Élysée : la rencontre avec Macron qui relance les spéculations sur l’ONU

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XALIMANEWS: Dans le cadre de sa campagne pour le poste de Secrétaire général des Nations unies, l’ancien président sénégalais, Macky Sall, a exprimé sa gratitude à l’endroit du président français, Emmanuel Macron, à l’issue d’une rencontre tenue le 2 juin 2026 au Palais de l’Élysée.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, Macky Sall a salué « l’accueil chaleureux » que lui a réservé le chef de l’État français ainsi que la qualité des échanges qu’ils ont eus autour des grands enjeux internationaux.

« Je remercie vivement le Président Emmanuel Macron pour son accueil chaleureux et nos échanges fructueux à l’Élysée le 2 juin 2026 », a-t-il déclaré.

L’ancien dirigeant sénégalais a également souligné la convergence de vues entre lui et Emmanuel Macron concernant l’avenir des Nations unies. Selon lui, les deux hommes partagent l’ambition de voir émerger une ONU plus forte, plus représentative et mieux adaptée aux défis contemporains.

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« Nous partageons la vision d’une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États », a ajouté Macky Sall.

Cette rencontre intervient alors que l’ancien président du Sénégal multiplie les consultations diplomatiques à travers le monde dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU. Son plaidoyer met notamment l’accent sur la nécessité d’une réforme profonde de l’organisation afin de mieux refléter les réalités géopolitiques actuelles et de répondre plus efficacement aux crises mondiales.

La rencontre avec Emmanuel Macron est perçue comme une étape importante dans cette dynamique de mobilisation internationale autour de la candidature de Macky Sall à la tête des Nations unies.

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