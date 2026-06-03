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Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

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Les équipes d’Essamaye FC et Diambars ont validé leur montée en Ligue 1 sénégalaise, après leur victoire comptant pour la 30e et ultime journée du championnat de Ligue 2.

A domicile, Essamaye FC a battu (1-0) Amitié FC. Cette victoire permet à l’équipe basée à Ziguinchor d’accéder pour la première fois dans l’élite du football sénégalais.

Avec 48 points, Essamaye FC termine à la première en étant sacré champion de la Ligue 2.

‎La saison prochaine, la région de Ziguinchor va avoir deux clubs dans l’élite, à savoir le Casa sports et Essamaye FC.
‎Apres plusieurs années en Ligue 2, Diambars fait son retour dans l’élite.

Deux équipes de Ziguinchor dans l’élite

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‎Diambars de Saly a atomisé (4-0) Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) terminant deuxième avec 47 points.

‎Diambars devance au goal-average l’AS Douanes. Malgré leur large succès(3-0) devant l’AS Saloum, les Gabelous échouent à accéder en Ligue 1.

Dans la bataille pour le maintien, le Port a dominé (3-1) le Ndiambour, l’équipe de Louga est ainsi reléguée en National 1.

‎Les équipes de Ndiambour et Thiès FC sont officiellement reléguées en National 1.

‎-Voici les résultats de la 30e journée de Ligue 2 :

‎- NGB-Diambars : 0-4

‎- Essamaye FC–Amitié FC : 1-0

‎- Oslo FA–DUC : 0-0

‎- AS Douanes–ASC Saloum : 3-0

‎- Port-Ndiambour : 3-1

‎- Jamono de Fatick-Guelwaars : 2-2

‎- AS Bambey-Thiès FC : 0-2

‎- Teranga SC-AS Kaffrine : 2-1

aps

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