Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

Les équipes d’Essamaye FC et Diambars ont validé leur montée en Ligue 1 sénégalaise, après leur victoire comptant pour la 30e et ultime journée du championnat de Ligue 2.
A domicile, Essamaye FC a battu (1-0) Amitié FC. Cette victoire permet à l’équipe basée à Ziguinchor d’accéder pour la première fois dans l’élite du football sénégalais.
Avec 48 points, Essamaye FC termine à la première en étant sacré champion de la Ligue 2.
La saison prochaine, la région de Ziguinchor va avoir deux clubs dans l’élite, à savoir le Casa sports et Essamaye FC.
Apres plusieurs années en Ligue 2, Diambars fait son retour dans l’élite.
Deux équipes de Ziguinchor dans l’élite
Diambars de Saly a atomisé (4-0) Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) terminant deuxième avec 47 points.
Diambars devance au goal-average l’AS Douanes. Malgré leur large succès(3-0) devant l’AS Saloum, les Gabelous échouent à accéder en Ligue 1.
Dans la bataille pour le maintien, le Port a dominé (3-1) le Ndiambour, l’équipe de Louga est ainsi reléguée en National 1.
Les équipes de Ndiambour et Thiès FC sont officiellement reléguées en National 1.
-Voici les résultats de la 30e journée de Ligue 2 :
- NGB-Diambars : 0-4
- Essamaye FC–Amitié FC : 1-0
- Oslo FA–DUC : 0-0
- AS Douanes–ASC Saloum : 3-0
- Port-Ndiambour : 3-1
- Jamono de Fatick-Guelwaars : 2-2
- AS Bambey-Thiès FC : 0-2
- Teranga SC-AS Kaffrine : 2-1
aps