Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre historique et confirme son statut de géant du football national

XALIMANEWS: Le a été sacré champion du Sénégal de Ligue 1 pour la troisième fois de son histoire, ce jeudi, après sa victoire (1-0) face à au stade Amadou Barry, lors de la 30e et dernière journée du championnat.

Dans une rencontre disputée sur un rythme soutenu, les deux équipes se sont neutralisées durant toute la première période. Bien organisés défensivement, les Guédiawayois ont longtemps résisté aux assauts des visiteurs.

Au retour des vestiaires, les hommes de Malick Daff ont rapidement trouvé l’ouverture grâce à Raphaël Ndong, auteur de l’unique but de la rencontre à la 47e minute. Une réalisation décisive qui a permis à Teungueth FC de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final malgré les tentatives de réaction des locaux.

Grâce à ce succès, Teungueth FC boucle la saison à la première place avec 54 points et une différence de buts de +16, devançant son principal poursuivant, . Pourtant victorieux de (1-0), AJEL n’a pas réussi à combler son retard et doit se contenter de la deuxième place.

Ce nouveau sacre, après ceux remportés en 2018 et 2024, confirme l’ascension spectaculaire de Teungueth FC, qui s’impose désormais comme l’une des références du football sénégalais avec trois titres de champion en l’espace de quelques années. Le club représentera le Sénégal lors des prochaines compétitions africaines interclubs.

Sur le plan individuel, Malick Daff continue d’écrire sa légende. Le technicien sénégalais décroche un deuxième titre consécutif de champion et le quatrième de sa carrière, renforçant davantage son statut parmi les entraîneurs les plus titrés du pays.

En bas de tableau, la saison s’est terminée par une grande déception pour et , officiellement reléguées en division inférieure après leurs défaites respectives lors de cette ultime journée.

Résultats de la 30e journée

• Génération Foot – AJEL : 0-1

• Guédiawaye FC – Teungueth FC : 0-1

• AS Cambérène – : 0-2

• – Stade de Mbour : 0-0

• – Dakar Sacré-Cœur : 1-2

• – Wally Daan : 1-1

• HLM Dakar – : 2-1

• – SONACOS : 2-1