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Sénégal–France 2026 : les Lions veulent rééditer l’exploit historique de 2002

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XALIMANEWS: Vingt-quatre ans après avoir marqué l’histoire du football mondial en battant la France pour son entrée en lice lors de la Coupe du monde 2002, le Sénégal retrouve les Bleus en phase de groupes du Mondial 2026. À l’approche de cette rencontre très attendue, le portier sénégalais Édouard Mendy estime que son équipe possède les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations et viser haut dans la compétition.

Cette affiche ne sera que la deuxième confrontation entre les deux sélections en phase de groupes d’un Mondial. En 2002, pour sa toute première participation, le Sénégal avait créé la sensation en s’imposant face aux champions du monde en titre. Ce succès historique avait lancé un parcours remarquable jusqu’aux quarts de finale, une performance qui reste l’une des plus grandes réussites du football africain en Coupe du monde.

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Pour l’édition 2026, les Lions de la Teranga évoluent dans le groupe I aux côtés de la France, de la Norvège et de l’Irak. Le Sénégal, présent à quatre reprises dans l’histoire du tournoi (2002, 2018, 2022 et 2026), affiche un bilan global de cinq victoires, trois matchs nuls et quatre défaites en douze rencontres, avec 16 buts inscrits contre 17 encaissés.

Avant cette nouvelle campagne, Édouard Mendy appelle ses coéquipiers à croire en leurs capacités. Il rappelle que chaque grand tournoi est une occasion de se mesurer à l’élite mondiale et de montrer le meilleur visage du Sénégal face à des adversaires de très haut niveau, notamment la France, réputée pour la richesse de son effectif.

Revenant sur le souvenir de 2002, le gardien sénégalais insiste sur l’importance historique de cette victoire fondatrice. Il évoque une ambiance exceptionnelle et un moment gravé dans la mémoire collective du pays, marqué par l’euphorie populaire et l’intensité du match face aux champions du monde.

Aujourd’hui, dans une nouvelle ère du football mondial, le Sénégal arrive avec un statut renforcé. Invaincue lors des éliminatoires africains, la sélection dirigée par Pape Thiaw a terminé en tête de son groupe qualificatif, confirmant sa régularité et ses ambitions.

Ce Mondial 2026, organisé pour la première fois par trois pays et élargi à 48 équipes, représente un nouveau défi pour les Lions de la Teranga, bien décidés à écrire une nouvelle page de leur histoire

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