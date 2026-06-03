Youssou Ndour vice-président de la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs

Youssou Ndour a été nommé le 3 juin, vice-président de la CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs – organisation internationale pour la gestion des droits d’auteur).

Quelques heures avant son Assemblée générale annuelle, qui se tiendra à Paris le jeudi 4 juin, la CISAC a élevé le chanteur Youssou N’Dour au rang de vice-président de l’organisation internationale. Il succède aux Vice-Présidents sortants, l’autrice-compositrice-interprète sud-africaine Yvonne Chaka Chaka et le célèbre compositeur mexicain contemporain Arturo Márquez, dont le mandat prend fin.

Gadi Oron, Directeur Général de la CISAC a justifié le choix porté sur la star sénégalaise en soulignant le tournant technologique au niveau de la création qui nécessite des voix influentes.

« À l’heure où les créateurs de musique doivent faire face à de profonds bouleversements technologiques et à des changements majeurs dans la façon dont la valeur est générée et redistribuée, des porte-paroles aussi influents et respectés mondialement que Youssou N’Dour sont essentiels. Sa stature d’artiste et son engagement de toute une vie au service de la culture contribueront à renforcer notre travail de plaidoyer pour la rémunération équitable, la transparence et un cadre solide de protection du droit d’auteur partout dans le monde »,a-t-il souligné.

La CISAC qui fête son centenaire cette année représente plus de 5 millions de créateurs à travers 227 sociétés membres réparties dans 111 pays.

«La CISAC œuvre à la protection du droit d’auteur, au renforcement des systèmes de gestion collective et à la rémunération des auteurs-compositeurs, compositeurs, créateurs audiovisuels, écrivains et artistes visuels pour l’utilisation de leurs œuvres» peut-on lire sur le site de la Confédération.

Cette année la CISAC a fait de l’intelligence artificielle une priorité de son action de plaidoyer, demandant que les créateurs puissent concéder des licences d’utilisation de leurs œuvres aux outils d’IA, être rémunérés pour ces utilisations et que les développeurs d’IA divulguent les éléments protégés par le droit d’auteur utilisés pour l’entraînement de leurs modèles.

Au cours de l’Assemblée générale, le nouveau vice-président N’Dour et Chaka Chaka participeront d’ailleurs à une table ronde sur « l’intelligence artificielle et la créativité humaine »aux côtés de la scénariste et réalisatrice espagnole et Vice-Présidente de la CISAC Ángeles González-Sinde, du compositeur et producteur de musique de film multi-récompensé Simon Franglen, de l’artiste plasticienne et membre de DACS Adelaide Damoah, ainsi que du compositeur Jacopo Ettorre.

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