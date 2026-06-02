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CAN U17 2026 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique au bout du suspense face à la Tanzanie

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XALIMANEWS: Le Sénégal a remporté, ce mardi au Maroc, la Coupe d’Afrique des Nations U17 en venant à bout de la Tanzanie à l’issue de la séance des tirs au but, après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire. ￼

Dans une finale particulièrement disputée, les Lionceaux ont une nouvelle fois démontré leur sang-froid et leur force mentale pour conserver leur couronne continentale. Menés à rude épreuve par une vaillante équipe tanzanienne, les jeunes Sénégalais ont su résister avant de faire la différence lors de l’épreuve fatidique des tirs au but. ￼

Le grand héros de cette finale se nomme Assane Sarr. Le capitaine et gardien de but sénégalais, déjà décisif tout au long de la compétition, a encore brillé en réalisant des arrêts déterminants lors de la séance de tirs au but, permettant au Sénégal de soulever le trophée continental. Ses performances avaient déjà été saluées après les qualifications face au Mali et au Maroc. ￼

Grâce à ce nouveau sacre, le Sénégal confirme sa domination dans le football africain des jeunes et poursuit son impressionnante dynamique sur la scène continentale.

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