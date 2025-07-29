A la UneÉconomie

Ousmane Sonko convoque la Nation pour dévoiler son Plan de redressement économique et social

Le Président Ousmane Sonko s’apprête à franchir un tournant majeur avec l’annonce, ce vendredi 1er août 2025, du Plan de redressement économique et social du Sénégal. Dans un message solennel adressé à ses compatriotes via ses canaux officiels, il déclare : « Le temps du redressement est venu. Face à la situation économique héritée, nous faisons le choix de l’action et des solutions. »

Depuis son investiture, Ousmane Sonko n’a cessé de dénoncer l’état alarmant dans lequel se trouvent les finances publiques, la dette extérieure, le chômage des jeunes et la cherté de la vie. À travers cette sortie, il place désormais son action dans une logique de rupture concrète et de reconstruction.

Le Plan de redressement qu’il s’apprête à dévoiler suscite déjà beaucoup d’attentes. Il devrait couvrir plusieurs axes prioritaires : relance de la production nationale, souveraineté alimentaire, soutien aux PME et TPE, réforme du système fiscal, protection sociale, emploi des jeunes et relance des secteurs stratégiques comme l’agriculture, l’éducation et la santé.

L’appel à la mobilisation nationale, contenu dans les mots « Ensemble, nous relèverons le défi », souligne la volonté du chef de l’État d’impliquer toutes les couches de la société dans ce processus de transformation. Plus qu’un simple plan économique, il s’agira vraisemblablement d’un projet de société articulé autour d’un nouvel élan patriotique et participatif.

À mesure que la date approche, les observateurs politiques, les économistes, les partenaires sociaux et les citoyens retiennent leur souffle. Ce vendredi 1er août 2025 pourrait bien marquer le véritable coup d’envoi du “Projet Sonko”, avec une feuille de route claire pour sortir le Sénégal de l’impasse économique.

Le pays est à l’écoute. Le rendez-vous est pris.

  • Le mandat de sonko? Depuis quand sonko a des traitements et émoluments d’un président de la République qui détient un mandat?

