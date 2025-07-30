Waly Diouf Bodiang répond à Pape Malick N’Dour : « Gardons le cap sur le redressement »

Le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodiang, a réagi sur sa page Facebook à des propos tenus récemment par Pape Malick N’Dour, membre de l’opposition, qu’il accuse de déformer la vision économique et sociale du parti Pastef.

« Le niveau académique de Pape Malick N’Dour ne lui permet pas de comprendre ou de remettre en cause la vision économique et sociale de Pastef », a-t-il écrit, dénonçant une politisation excessive et des « raccourcis ridicules » relayés selon lui par une partie de la presse d’opposition.

Dans sa publication, le responsable du PAD défend l’action du gouvernement en place et appelle à se concentrer sur les enjeux essentiels. « Gardons le cap sur le redressement », affirme-t-il, en référence au Plan de redressement économique et social (PRES) porté par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette sortie intervient dans un climat de confrontations verbales entre l’opposition et les nouvelles autorités, à l’heure où les premières mesures économiques du nouveau régime sont scrutées de près par l’opinion publique.