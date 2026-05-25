Primature : l’annonce du successeur de Sonko attendue ce soir

XALIMANEWS: Selon les informations publiées par Le Soleil￼, le Sénégal devrait connaître ce lundi 25 mai 2026 le nom de son nouveau Premier ministre, avec une annonce attendue entre 18h30 et 19h.

Cette nomination intervient dans un contexte politique particulièrement sensible, après la décision du président Bassirou Diomaye Faye de mettre fin, le 22 mai dernier, aux fonctions de Ousmane Sonko. Dans la foulée, l’ensemble du gouvernement avait été dissous, ouvrant une nouvelle phase politique au sommet de l’État.

Le décret présidentiel rendu public jeudi précisait que les ministres et secrétaires d’État sortants resteraient chargés des affaires courantes jusqu’à la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale.

Depuis le départ d’Ousmane Sonko de la Primature, les spéculations se multiplient autour du profil du futur chef du gouvernement. Dans les milieux politiques comme au sein de l’opinion publique, cette nomination est considérée comme un tournant stratégique pour le régime dirigé par Bassirou Diomaye Faye.