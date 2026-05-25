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Débat juridique : Le juriste Al Ousseynou Sy corrige une erreur de référence constitutionnelle

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XALIMANEWS: Le juriste Al Ousseynou Sy, également membre de Taxawu Sénégal, a réagi à une analyse juridique de Me Demba Ciré Bathily portant sur la situation de Ousmane Sonko, en apportant une précision qu’il juge fondamentale sur le plan constitutionnel.

Selon lui, le raisonnement développé contient une erreur de référence juridique susceptible d’affaiblir l’ensemble de l’argumentation. Il affirme en effet que l’incompatibilité entre les fonctions gouvernementales et le mandat de député n’est pas encadrée par l’article 56 de la Constitution, mais bien par l’article 54.

Dans ce contexte, le juriste insiste sur l’importance de la rigueur dans l’interprétation des textes fondamentaux. En matière constitutionnelle, souligne-t-il, une erreur de fondement juridique ne peut être considérée comme anodine, dans la mesure où elle peut remettre en cause la solidité d’une démonstration.

Al Ousseynou Sy précise que l’article 54 de la Constitution est celui qui encadre effectivement les incompatibilités liées aux fonctions gouvernementales et leurs conséquences sur l’exercice du mandat parlementaire. Dès lors, toute analyse de la situation concernée devrait, selon lui, se fonder sur cette disposition précise.

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Pour le juriste, cette confusion entre articles n’est pas sans conséquence. Il estime que lorsqu’un débat est présenté comme étant tranché « par le droit », il est indispensable de s’appuyer sur les bonnes références constitutionnelles afin de garantir la crédibilité de l’argumentation.

Au-delà des divergences d’interprétation et des positions politiques, notamment dans un contexte marqué par des débats autour de la place de Ousmane Sonko, il appelle à une approche plus rigoureuse des textes. Selon lui, le respect de l’État de droit repose sur la précision, l’exactitude et la cohérence juridique.

En conclusion, le juriste estime que le débat mérite un niveau d’analyse plus rigoureux, à l’abri des approximations dans l’interprétation des normes constitutionnelles de la République.

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