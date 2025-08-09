AFFAIRE «KOCC BARMA » : Les messages troublants de «Leuk Daour »

Plusieurs Sms troublants ont été extraits du téléphone de El Hadji Assane Demba, identifié par la Dsc comme étant «Leuk Daour », le complice présumé de El Hadji Babacar Dioum alias Kocc Barma. Deuxième volet de nos révélations exclusives

Le contact à qui El Hadji Assane Demba envoyait des messages, à la suite de l’arrestation de El Hadji Babacar Dioum alias «Kocc Barma », était enregistré sur son télé‐ phone au nom de «Mbd Privé ». En effet, en parcourant son fil de discussions avec le contact «Mbd Privé », le 19 juillet 2025, El Hadji Assane Demba, réagissant au message « il te connaît formellement ? » émis par «Mbd Privé », a répondu : «Oui je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». Interpellé sur cet échange, en le lui montrant en présence de son avocat et en le mettant devant le fait accompli, le mis en cause a argué que la conversation qui lui a été présentée est éphémère et que d’autres messages ont sauté. Entendu sur sa relation avec le contact « Mbd Privé », El Hadji Assane Demba a soutenu que ce contact fait référence à Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao ex‐directeur des Domaines. Il dit avoir fait sa connaissance entre 2018 et 2019, lorsqu’il a décidé d’entamer une carrière politique. Depuis lors, il entretient avec lui, d’excellentes relations amicales, à la limite fraternelles, a‐t‐il précisé. Revenant sur son message envoyé à Mamadou Diao, dont la teneur est : « Mb avant de partir il faut savoir par où partir !!! Le seul truc qui peut m’inquiéter c’est qu’il parle de moi !!! Sinon jusqu’à l’extinction du soleil on ne remontera pas à moi s’il parle de moi à la mn je le saurai …. (…) Je contrôle la situation », El Hadji Assane Demba reconnaît en être l’auteur. D’après lui, à chaque fois qu’il y avait une présumée affaire impliquant «Kocc », il s’inquiétait parce que la Dsc avait interpellé par le passé, une personne, et sa photo avait fait le tour des médias en ligne. D’ailleurs, il indique avoir fait une sortie dans la presse, à l’époque, pour apporter des précisions.

Concernant le message écrit dans lequel il demandait à Mame Boye Diao de lui offrir de l’argent pour ses voyages d’urgence, El Hadji Assane Demba confirme que ce dernier lui a remis une enveloppe contenant 200.000 Fcfa qu’il a récupérée auprès du vigile de son immeuble sis à Yoff. Toutefois, il a tenu à préciser que cet argent n’était pas destiné à payer son billet d’avion vers Paris, dans la mesure où la date de son retour était initialement prévue le mardi 22 juillet 2025 à

23 heures 25 minutes. Pour profiter davantage de son séjour à Dakar, il a décidé, dit‐il, de prolonger son séjour de 48 heures supplémentaires, contre paiement de pénalités estimées à cent quatre vingt mille 180.000 Fcfa. Selon lui, s’il était dans une urgence absolue, il ne pouvait pas rester une minute de plus sur le sol sénégalais. Ce qui fait que son retour avait finalement été prévu pour le jeudi 24 juillet 2025. Durant la même discussion via WhatsApp avec Mame Boye Diao, il a été constaté qu’El Hadji Assane Demba, lui a envoyé le message écrit suivant : «La vraie histoire n’est connue que par trois personnes ». Interpellé, le mis en cause a argué faire référence aux accusations gratuites contre lui car il a longtemps souffert de voir son image diffuser sur le net, dès que quelqu’un est interpellé dans l’affaire « Kocc ». C’est la raison pour laquelle il a dit à Mame Boye Diao que seules trois (03) personnes (citées plus haut), qui sont informées.

Sur l’implication ou non de Mamadou Boye Diao dans l’affaire, El Hadji Assane Demba soutient mordicus qu’il n’est pas mêlé à cette histoire. Dans un autre message, en réponse aux inquiétudes de Mame Boye Diao, lorsque ce dernier lui écrivait : « Li ngay def woorul », El Hadji Assane Demba admet avoir réagi à travers un enregistrement audio, transcrit comme suit : « bro, il n’y a absolument rien. Mane douma asssalo sama life ». Entendu, Mame Boye Diao, sur qui ne pèse aucune charge, a déclaré qu’il a connu El Hadji Assane Demba, dans le cadre du parrainage, à l’occasion de l’élection présidentielle de septembre 2023, où ce dernier s’était engagé à l’aider dans la Diaspora. Interpellé l’échange via WhatsApp, entretenu autour de l’arrestation de «Kocc », Mamadou Diao dit s’être réveillé le lendemain pour constater qu’El Hadji Assane Demba lui avait envoyé la Une de Libération annonçant l’arrestation. Sur ces entrefaites, a‐t‐il souligné, il a interpellé Assane Demba qui lui a fait savoir que son image a longtemps été ternie par le passé parce qu’il avait eu maille à partir avec la justice. Ainsi, il l’aurait conseillé de rentrer, à cause de ces difficultés. Quant à l’attention portée à l’interpellation d’El hadji Babacar Dioum alias « Kocc », l’ancien directeur des Domaines soutient n’avoir accordé aucun intérêt à cette affaire. Toutefois, Mame Boye Diao reconnaît avoir fait remettre deux cent mille (200.000) Fcfa à El Hadji Assane Demba (par le biais de son vigile), pour qu’il paie ses frais de voyage en urgence.

Par rapport au message à travers lequel le nommé El Hadji Assane Demba lui faisait part de la vente du site incriminé à El Hadji Babacar Dioum il y a de cela trois ans, Mame Boye Diao dit ignorer de quel site il s’agissait, même s’il est l’auteur de ces messages. Sur sa relation avec Me Anta Mbaye, citée dans un des messages, l’édile de la commune de Kolda a soutenu qu’elle est son avocate dans le cadre de son dossier en cours et lié à l’aménagement du Tribunal de Guédiawaye, pour lequel il a été placé sous lcontrôle judiciaire et mis sous bracelet électronique.

