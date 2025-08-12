Près de 5 000 milliards FCFA d’investissements privés turcs annoncés dans l’énergie au Sénégal

Le Sénégal pourrait bientôt bénéficier d’une vague d’investissements privés turcs d’une ampleur inédite, évalués à environ 9 milliards de dollars US, soit plus de 5 000 milliards FCFA, dans le secteur stratégique de l’énergie.

L’annonce a été faite par Moustapha Sokhna Diop, ambassadeur du Sénégal en Turquie, à l’issue du Forum d’affaires sénégalo-turc tenu à Istanbul, un événement qui a réuni de nombreux décideurs économiques des deux pays, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.

Ces financements devraient cibler en priorité le développement de projets énergétiques d’envergure, mais également l’agriculture, la construction et l’industrie. Selon les autorités, l’approche privilégiée repose sur des partenariats public-privé (PPP) et des investissements directs étrangers, dans le but de mettre en œuvre des projets structurants sans alourdir la dette nationale.

Cependant, certains observateurs restent prudents. Les mêmes investisseurs turcs ont récemment promis des montants encore plus importants à d’autres pays africains : près du double au Gabon et le triple en République démocratique du Congo. En Europe, les travailleurs turcs sont souvent relégués aux métiers les plus pénibles, et pourtant, paradoxalement, ils se présentent aujourd’hui comme des partenaires majeurs, voire comme des sauveurs pour plusieurs nations africaines.

Ce contraste interroge sur la place réelle des pays africains dans ce type de partenariat. Derrière ces promesses mirobolantes, certains y voient le signe d’une dépendance persistante aux capitaux étrangers et s’interrogent : sommes-nous condamnés à rester des « éternels mendiants » ?

Les discussions engagées lors de ce forum se poursuivront dans les prochaines semaines à Dakar, lors de réunions prévues avec les ministères concernés, afin d’affiner les projets et les conditions de mise en œuvre.