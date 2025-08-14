Cérémonie officielle Magal 2025 : Les mises en garde du Khalife Général des Mourides

ActualitesCérémonie officielle Magal 2025 : Les mises en garde du Khalife Général des Mourides Last updated: August 14, 2025 2:38 pm ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: August 14, 2025 Share 0 Min Read SHARE Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Éduquer aux contenus au-delà des médias Next Article Drame à Matam : deux enfants meurent suite à l’effondrement d’un mur Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS El Malick Ndiaye plaide pour une innovation parlementaire au service de la paix mondiale Madiambal Diagne tire à boulets rouges sur Amadou Ba : “Un homme dangereux pour la République” Ousmane SONKO en Turquie : prémices d’un fiasco diplomatique et économique, ou l’aveu d’un souverainisme prêché à Dakar, et brader à Ankara Transparence, intégrité et bonne gouvernance : le gouvernement sénégalais adopte un train de mesures législatives ambitieuses Waly Diouf Bodiang répond à Pape Malick N’Dour : « Gardons le cap sur le redressement » Ousmane Sonko convoque la Nation pour dévoiler son Plan de redressement économique et social Affaire du bus : le journaliste Harouna FALL libre Polémique autour de Maodo Malick Mbaye : une caution de 800 millions CFA vivement critiquée par Adama Gaye Boubacar Boris Diop salue Boucounta Ndiaye et alerte : « Personne ne veut d’un pays où l’on mélange tout » Président Bassirou Diomaye FAYE : « Je n’ai aucune divergence avec le Premier ministre »- Advertisement - - Advertisement - XALIMA TV SportsXalima TV « De la lutte au milliard » : la vision audacieuse de Mouhamed Ndao Tyson By Xalima August 12, 2025 DepechesXalima TV De Paris à Chikory : Mame Thierno Birahime retrace son parcours By Xalima August 12, 2025 A la UneXalima TV TURQUIE : Ousmane Sonko rassure la communauté sénégalaise By Xalima August 11, 2025 A la UneXalima TV Ousmane Diagne : ‘les critiques contre la Justice sont excessives et non objectives” By Xalima August 10, 2025