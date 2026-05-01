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1er mai : le Président Bassirou Diomaye Faye promet justice et protection aux travailleurs

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XALIMANEWS: À l’occasion de la célébration de la Fête du Travail, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message empreint de reconnaissance et d’engagement à l’endroit des travailleurs sénégalais.

Dans une déclaration solennelle, le chef de l’État a tenu à saluer « avec considération l’ensemble des travailleuses et travailleurs du Sénégal », rendant hommage à toutes celles et ceux qui, au quotidien, contribuent au développement du pays. Des champs aux ateliers, des bureaux aux hôpitaux, en passant par les écoles, les chantiers et les marchés, il a magnifié le rôle central des forces vives de la Nation.

Le président a également rappelé que le travail constitue le socle sur lequel se bâtit toute nation. À ce titre, il a insisté sur la nécessité de garantir aux travailleurs des conditions fondées sur la justice, la dignité et la protection sociale.

Réaffirmant son engagement, Bassirou Diomaye Faye a assuré œuvrer, aux côtés du gouvernement et des partenaires sociaux, à la promotion d’un environnement de travail plus équitable et respectueux des droits.

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Le chef de l’État a conclu son message en souhaitant une bonne fête du Travail à l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais.

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