Lutte

Ada Fass provoque Sathies : « Je suis plus fort, je vais le battre facilement »

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XALIMANEWS: La lutte sénégalaise continue d’alimenter les débats et de faire monter la tension entre les grands noms de l’arène. Le jeune phénomène de Dakar, Ada Fass, a une nouvelle fois fait parler de lui après l’annonce de son combat royal contre l’actuel roi des arènes, Sathies.

Invité au micro du chroniqueur de lutte Fadam 2 en France, Ada Fass n’a pas mâché ses mots à l’endroit de son futur adversaire. Très confiant, le lutteur de Ndakaru affiche une assurance totale avant ce choc très attendu.

« Sathies ne peut pas m’arrêter. J’avais promis la couronne aux Dakarois et je vais l’amener. Je suis plus fort que lui. Je vais le battre facilement », a-t-il déclaré avec fermeté.

Ce duel entre Ada Fass et Sathies suscite déjà une grande attente chez les amateurs de lutte, tant les deux lutteurs incarnent deux générations ambitieuses de l’arène sénégalaise.

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Les deux adversaires auront un premier face-à-face ce samedi 2 mai en France, en marge du combat opposant Siteu à Gris Bordeaux, un autre choc très suivi par les passionnés.

Ce rendez-vous marque le début d’une montée de tension qui promet d’enflammer les arènes dans les mois à venir.

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