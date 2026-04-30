Tivaouane : visite de l’Ambassadrice britannique à la centrale solaire et à la Grande

XALIMANEWS: Ce jeudi 30 avril 2026, la ville de Tivaouane a accueilli Carine Robarts, Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal et en Guinée, dans le cadre d’une visite axée sur le développement durable et le dialogue interreligieux.

La délégation diplomatique s’est d’abord rendue à la centrale solaire de la Grande Mosquée de Tivaouane. Ce projet, tourné vers les énergies renouvelables, vise à renforcer l’autonomie énergétique de ce haut lieu religieux, tout en s’inscrivant dans une dynamique écologique de plus en plus prioritaire au Sénégal.

L’Ambassadrice a ensuite visité la Grande Mosquée de Tivaouane, un site emblématique qui incarne à la fois l’histoire et la spiritualité de la cité religieuse, fortement ancrée dans la tradition tidiane.

La visite s’est conclue par des échanges avec des autorités religieuses et des acteurs locaux. Les discussions ont porté sur des thématiques majeures telles que la paix, l’éducation et le renforcement de la coopération entre le Royaume-Uni et le Sénégal.

À travers cette initiative, Londres réaffirme son intérêt pour des partenariats durables avec les communautés locales, en misant à la fois sur l’innovation énergétique et le dialogue interculturel.