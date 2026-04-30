Ziguinchor : l’aéroport rénové prêt au décollage, l’État hausse le ton sur les délais

XALIMANEWS: La relance des infrastructures aéroportuaires au Sénégal franchit une étape importante. Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et son homologue des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ont procédé ce jeudi à la réception technique de l’aéroport de Ziguinchor, marquant ainsi sa réouverture à la navigation aérienne après rénovation.

Sur place, Déthié Fall a salué le travail accompli par les équipes techniques et administratives, mettant en avant la collaboration étroite entre les deux ministères. Selon lui, cette réalisation respecte un engagement pris devant les plus hautes autorités du pays, et symbolise une nouvelle méthode de gouvernance basée sur la rigueur et le respect strict des délais.

Le ministre n’a pas caché que les discussions ont parfois été “houleuses”, mais toujours guidées par un objectif clair : livrer les projets dans les temps. Il a insisté sur le fait que cette exigence deviendra désormais la norme pour tous les projets d’infrastructures, avertissant qu’aucun retard ne sera toléré à l’avenir.

Déthié Fall a également félicité les équipes de Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ainsi que les directeurs des infrastructures aéroportuaires, qui ont réussi à livrer un ouvrage conforme aux attentes malgré la pression.

Dans cette dynamique, il a lancé un appel aux entreprises partenaires de l’État, les invitant à s’aligner sur cette nouvelle exigence de performance, en prouvant leur capacité à exécuter efficacement des projets sur l’ensemble du territoire national.

Évoquant les perspectives régionales, le ministre a annoncé un autre projet structurant : la pose de la première pierre du deuxième pont de Ziguinchor prévue pour le 31 juillet prochain, signe d’une volonté d’accélérer le désenclavement de la Casamance.

De son côté, Yankhoba Diémé a tenu à préciser qu’il s’agit d’une réception technique et non d’une inauguration officielle. Il a assuré que l’infrastructure est désormais conforme aux normes internationales en matière de sécurité, de sûreté et de qualité de service.

Avec cette remise à niveau, l’aéroport de Ziguinchor s’impose comme un levier stratégique pour le désenclavement de la région sud et le développement économique local.