Actualites

Ziguinchor : l’aéroport rénové prêt au décollage, l’État hausse le ton sur les délais

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: La relance des infrastructures aéroportuaires au Sénégal franchit une étape importante. Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et son homologue des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ont procédé ce jeudi à la réception technique de l’aéroport de Ziguinchor, marquant ainsi sa réouverture à la navigation aérienne après rénovation.

Sur place, Déthié Fall a salué le travail accompli par les équipes techniques et administratives, mettant en avant la collaboration étroite entre les deux ministères. Selon lui, cette réalisation respecte un engagement pris devant les plus hautes autorités du pays, et symbolise une nouvelle méthode de gouvernance basée sur la rigueur et le respect strict des délais.

Le ministre n’a pas caché que les discussions ont parfois été “houleuses”, mais toujours guidées par un objectif clair : livrer les projets dans les temps. Il a insisté sur le fait que cette exigence deviendra désormais la norme pour tous les projets d’infrastructures, avertissant qu’aucun retard ne sera toléré à l’avenir.

Déthié Fall a également félicité les équipes de Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ainsi que les directeurs des infrastructures aéroportuaires, qui ont réussi à livrer un ouvrage conforme aux attentes malgré la pression.

DEPECHES

Tivaouane : visite de l’Ambassadrice britannique à la centrale solaire et à la Grande
« Il est grand temps de vider ce dossier » : Pape Alé Niang alerte sur l’affaire Bocar Samba Dièye contre Attijari-CBAO
Pré-Tabaski : le coût des moutons inquiète déjà les familles à Dakar et environs
Dossier Attijari-CBAO : Bocar Samba Dièye réclame justice après des années de bataille et sollicite une audience auprès de Diomaye

Dans cette dynamique, il a lancé un appel aux entreprises partenaires de l’État, les invitant à s’aligner sur cette nouvelle exigence de performance, en prouvant leur capacité à exécuter efficacement des projets sur l’ensemble du territoire national.

Évoquant les perspectives régionales, le ministre a annoncé un autre projet structurant : la pose de la première pierre du deuxième pont de Ziguinchor prévue pour le 31 juillet prochain, signe d’une volonté d’accélérer le désenclavement de la Casamance.

De son côté, Yankhoba Diémé a tenu à préciser qu’il s’agit d’une réception technique et non d’une inauguration officielle. Il a assuré que l’infrastructure est désormais conforme aux normes internationales en matière de sécurité, de sûreté et de qualité de service.

Avec cette remise à niveau, l’aéroport de Ziguinchor s’impose comme un levier stratégique pour le désenclavement de la région sud et le développement économique local.

Share This Article
Previous Article Où est passé Babacar Abba Mbaye ? Silence remarqué et révélations de Xalima
Next Article Tivaouane : visite de l’Ambassadrice britannique à la centrale solaire et à la Grande
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Nutrition : le PM Ousmane Sonko engage la refonte de la stratégie nationale

Actualites

Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 

A la UneActualites

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 29 avril 2026

Actualites

Infrastructures : l’autoroute Mbour–Thiadiaye ouvre et introduit de nouvelles technologies

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Sénégal : explosion de finales pour les Lions, Mané, Dia, Jackson et Mendy au sommet

Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

Lutte

Lutte : Diop 2 confirme sa suprématie face à Liss Ndiago

Lutte

Arène nationale : Boucher Ketchup crée la surprise en battant Ama Dia