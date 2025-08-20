A la UneActualites

Babacar Sy signe des conventions pour l’insertion de 100 jeunes à Tambacounda

La région de Tambacounda a abrité ce mardi un important Comité régional de développement (CRD) consacré à l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi (PNE). La rencontre, présidée par le Secrétaire général du Ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, M. Abdoulaye Guèye, s’est tenue en présence de l’adjointe au gouverneur, Mme Diarryatou Ndiaye, des autorités administratives, des élus locaux, des services déconcentrés et des acteurs économiques de la région.

Dans son allocution, M. Guèye a salué la qualité des contributions recueillies, estimant qu’elles constitueront une base solide pour bâtir une politique nationale de l’emploi en phase avec les réalités du terrain. Les échanges ont toutefois mis en lumière plusieurs défis, notamment le manque de formations qualifiantes, les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes ainsi que la faible valorisation du potentiel régional dans des secteurs stratégiques comme l’agriculture, l’élevage, l’écotourisme et l’artisanat.

À cette occasion, le Directeur de l’Emploi, M. Babacar Sy, a procédé à la signature de conventions de partenariat avec plusieurs entreprises locales évoluant dans l’énergie rurale, l’agriculture, l’élevage, l’agroalimentaire, le froid, la climatisation et l’hôtellerie. Ces accords permettront le recrutement de plus de 60 stagiaires, sur un total de 100 jeunes qui seront enrôlés dans la région dans le cadre de la Convention nationale État–Employeurs privés (CNEE).

En marge des travaux, la délégation ministérielle a effectué des visites de terrain, notamment au Pôle Emploi et Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes (PEEJF) et à l’Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Tambacounda, témoignant de la volonté du gouvernement de renforcer l’accompagnement institutionnel au service de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.

