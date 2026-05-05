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Convocation de Pape Ngagne Ndiaye : Seydi Gassama dénonce une atteinte à la liberté de la presse

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XALIMANEWS: La convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye à la Sûreté urbaine continue de susciter des réactions. Dans une publication sur la plateforme X, Seydi Gassama a exprimé sa vive préoccupation face à cette situation.

« Nous sommes préoccupés par la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye à la sûreté urbaine, convocation qui serait motivée par des propos qu’il a tenus lors d’une émission. Nous demandons l’abandon des poursuites à son encontre et le respect de la liberté de la presse », a-t-il déclaré.

Pour le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, une telle démarche pose un problème sérieux dans un État de droit, surtout lorsqu’elle vise des propos tenus dans le cadre de l’exercice du métier de journaliste.

Il appelle ainsi les autorités à garantir pleinement la liberté de la presse et à mettre fin aux poursuites engagées contre Pape Ngagne Ndiaye.

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Cette sortie relance le débat sur la protection des journalistes et la liberté d’expression au Sénégal, dans un contexte marqué par des tensions récurrentes entre les médias et les autorités

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