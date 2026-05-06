Ce que prépare l’Assemblée sur le cumul des fonctions des députés

XALIMANEWS: La Commission des lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains se réunit ce mercredi 6 mai 2026 à 15 heures pour examiner une proposition de loi visant à modifier l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, selon des informations obtenues de source parlementaire.

D’après une note signée par le président de ladite commission, Abdoulaye Tall, les membres sont convoqués autour de la proposition de loi organique n°10/2026. Le texte porte spécifiquement sur la révision de l’article 118, une disposition essentielle encadrant les incompatibilités entre le mandat de député et l’exercice d’autres fonctions.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de clarification et, potentiellement, de durcissement des règles régissant le cumul des fonctions parlementaires avec d’autres responsabilités publiques ou privées. L’objectif, en toile de fond, reste de garantir une meilleure transparence dans l’exercice du mandat parlementaire et de prévenir les conflits d’intérêts.

L’examen de ce texte par la Commission des lois constitue une étape décisive avant son éventuelle inscription à l’ordre du jour en séance plénière, où il pourrait susciter des débats nourris au sein de l’hémicycle.