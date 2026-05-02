Lutte sénégalaise : Gris Bordeaux terrasse Siteu en France contre toute attente

XALIMANEWS: La lutte sénégalaise a offert un scénario totalement inattendu ce week-end en France. Lors du gala organisé par Beuz’, Gris Bordeaux a créé la sensation en s’imposant face à Siteu, au terme d’un combat intense et très disputé.

Donné largement outsider avant l’affrontement, le Tigre de Fass a déjoué tous les pronostics. Après plusieurs années marquées par des contre-performances et une longue traversée du désert, Gris Bordeaux a su puiser dans son expérience et sa détermination pour venir à bout d’un adversaire pourtant en pleine ascension.

Ce succès revêt une importance particulière. Cela faisait près de 15 ans que le leader de l’écurie Fass n’avait plus signé une victoire aussi retentissante sur la scène internationale. En face, Siteu, considéré comme l’un des lutteurs les plus explosifs de sa génération, partait favori, fort de sa dynamique récente et de sa popularité grandissante auprès du public.

Dans une ambiance électrique en France, les amateurs de lutte ont assisté à un véritable choc de styles. Entre puissance, stratégie et engagement physique, le combat a tenu toutes ses promesses. Mais au final, c’est l’expérience de Gris Bordeaux qui a fait la différence, prenant le dessus au moment décisif.

Cette victoire relance complètement la carrière du Tigre de Fass, qui envoie ainsi un message fort à ses potentiels futurs adversaires. Elle rebat également les cartes dans l’arène, où la hiérarchie pourrait être bousculée après ce coup d’éclat inattendu.

Pour les amateurs, une chose est sûre : cette soirée en France restera comme l’un des grands moments récents de la lutte sénégalaise, marquée par le retour en grâce d’un champion que beaucoup pensaient sur le déclin.