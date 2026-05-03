Beach wrestling : Ngagne Sène, Siny Bargny et Fallou Mbine Diab mènent le Sénégal vers 3 médailles d’or

XALIMANEWS: Lors du Championnat d’Afrique de beach wrestling disputé ce 3 mai 2026 en Égypte, le Sénégal s’est illustré avec une performance remarquable en décrochant quatre médailles, dont trois en or et une en argent.

Dans la catégorie des +90 kg, Ngagne Sène a dominé un adversaire tchadien pour s’offrir la médaille d’or. Même succès pour Siny Bargny en 90 kg, qui a pris le dessus sur un lutteur burkinabè.

Fallou Mbine Diab a également brillé en remportant l’or dans la catégorie des 80 kg face à un Algérien.

Seul finaliste malheureux, Cheikh Sadibou décroche la médaille d’argent en 70 kg après sa défaite contre un Égyptien.

Une moisson qui confirme la montée en puissance du Sénégal dans la lutte de plage sur le continent.