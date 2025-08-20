Sénégal : l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye convoqué dans l’enquête sur le contrat ArcelorMittal

L’actualité judiciaire sénégalaise est marquée, ce mercredi 20 août 2025, par une convocation très attendue. Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre des Mines et de l’Industrie et figure politique majeure, doit se présenter dans la matinée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar. Cette audition, prévue pour 10 heures, constitue un moment clé dans le développement de l’enquête sur l’accord controversé liant l’État du Sénégal au géant de l’acier ArcelorMittal.

L’ancien ministre, actuel maire de Linguère, est attendu au premier cabinet d’instruction pour être entendu, dans un premier temps, en qualité de témoin. Les magistrats souhaitent l’interroger sur les conditions de signature et de mise en œuvre de l’accord transactionnel conclu le 30 mai 2014, alors qu’il était en poste. Le dossier, d’une extrême complexité financière, se concentre sur le virement de 150 millions de dollars effectué par ArcelorMittal vers des comptes bancaires opaques au nom de l’avocat français Me François Meyer, hébergés à la BNP Paribas.

Une attente lourde d’enjeux

Si M. Ndiaye n’a pas encore été entendu à l’heure où nous publions, son arrivée imminente au palais de justice suscite déjà une intense effervescence médiatique et politique. Cette convocation est interprétée comme le signe de la détermination de la justice sénégalaise, sous l’impulsion de la nouvelle administration du président Bassirou Diomaye Faye, à élucider les soupçons de corruption, de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs qui pèsent sur ce dossier.

Selon les informations concordantes des journaux sénégalais, d’autres hauts responsables de l’ère de l’ancien président Macky Sall pourraient être entendus prochainement. Birima Mangara, ancien ministre du Budget, et Amadou Bâ, ex-ministre de l’Économie et des Finances, figureraient sur la liste des personnalités convoquées, attendant leur tour dans le long processus d’instruction.

Un test pour la nouvelle gouvernance

Cette audience, dont le déroulement et les conclusions seront scrutés à la loupe, représente bien plus qu’une simple formalité judiciaire. Elle est perçue comme le premier test concret de la promesse de “rupture” et de moralisation de la vie publique portée par le nouveau pouvoir. Elle place l’ancienne garde au cœur d’un examen minutieux sur sa gestion des dossiers stratégiques, sous le feu des projecteurs de la justice et de l’opinion publique.

L’enjeu est de taille : déterminer si les engagements controversés du passé pourront être éclaircis et si les procédures judiciaires pourront se dérouler avec une sérénité et une impartialité capables de restaurer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux du Sénégal. La journée s’annonce longue et décisive au tribunal de Dakar.