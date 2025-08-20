Seydina, de Thiaroye à Montréal, Revient avec un Double Single Perçant : Xaarit (Amitié) et Deug (Vérité)

L’artiste sénégalais Seydina Ndiaye, voix majeure des musiques du monde, officialise la sortie de son nouveau projet pour le vendredi 23 août 2024. Intitulé Xaarit (Amitié) et Deug (Vérité), ce double single percutant marque le retour d’un artiste au parcours remarquable, celui d’un ancien talibé devenu maçon, puis une figure incontournable de la scène world canadienne.

Né à Thiaroye au Sénégal, Seydina incarne la résilience et la passion. Installé au Canada depuis 2014, il s’est fait un nom grâce à une voix cristalline et envoûtante, et à des compositions profondément engagées. Ses textes, souvent peaufinés avec le talentueux guitariste Assane Seck, appellent à la paix, au partage et à l’éveil des consciences, reflétant un artiste mûr dont l’objectif va au-delà du divertissement.

Ce nouveau projet, présenté sous le label DEATS, confirme sa versatilité. Les deux titres, Xaarit (Amitié) en featuring avec Xiirsa, et Deug (Vérité), explorent des thèmes universels avec la profondeur caractéristique de l’artiste. Ce format intense et concentré convient parfaitement à un artiste qui maîtrise aussi bien le mbalakh que le jazz, le folk ou l’afro-électro, et qui a multiplié les collaborations avec des pointures comme AfrotroniX (Oyo, Zaala) et Emrical (Ifree ka), en plus de s’être produit sur des scènes prestigieuses comme le Festival International de Jazz de Montréal et le Festival Nuits d’Afrique.

Ce retour prend une résonance particulière lorsqu’on connaît son histoire. C’est celui d’un artiste qui a lancé son premier opus, Bay Sa War, en 2010, suivi des singles Alal et Thiow li sous le label Jolili de Youssou Ndour, puis Yaw dong et Suuf après son arrivée au Canada. Son succès ne se limite pas à ces projets : il est également connu pour avoir composé “Diamond”, le générique très populaire de la série télévisée sénégalaise Emprise, qui a considérablement accru sa notoriété auprès du grand public.

La signature de production est un gage de qualité incontestable. La réalisation, le mixage et le mastering sont confiés à Karabalik Beatz, assurant une sonorité moderne et puissante à la hauteur des ambitions de l’artiste. Le producteur primé confie : “Travailler avec Seydina fut une expérience unique ; sa voix et son message méritaient une production à la hauteur de son authenticité.”

Rendez-vous le 23 août sur toutes les plateformes. Ce double single n’est pas seulement une sortie musicale ; c’est le chapitre le plus récent de l’incroyable odyssée d’un artiste qui, de Thiaroye à Montréal, n’a jamais cessé de porter un message universel, explorant maintenant les facettes complexes de l’amitié et de la vérité.

Pour découvrir son univers visuel et écouter ses précédents titres, dont le célèbre générique “Diamond” de la série Emprise, ne manquez pas de visiter sa chaîne YouTube officielle :

https://www.youtube.com/channel/UCLBO_lHGnnvKfGWFpONWqPQ