Décès de l’ancienne députée Fanta Sall : la classe politique rend hommage

La disparition de l’Honorable Fanta Sall, ancienne députée à l’Assemblée nationale, a suscité une vive émotion et de nombreux témoignages de reconnaissance au sein de la classe politique sénégalaise.

Dans un communiqué empreint de solennité, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a exprimé « une profonde tristesse » après l’annonce du décès de l’ancienne parlementaire. « Au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses camarades de parti », a-t-il déclaré, priant pour le repos de son âme et formulant le vœu que « Qu’Allah le Tout-Puissant l’accueille dans Son Paradis éternel et qu’Il apporte réconfort et sérénité à sa famille ».

De son côté, l’ancien président de la République, Macky Sall, a également tenu à rendre hommage à la défunte. « Je suis profondément attristé par le décès de Madame Fanta Sall, ancienne députée. Je salue sa mémoire et rends un vibrant hommage à son engagement de militante dévouée, fidèle à sa ville de Koungheul qu’elle a toujours défendue avec foi et détermination », a-t-il écrit, avant d’adresser ses « condoléances émues à sa famille » et de conclure : « Que la terre lui soit légère. »

Figure politique locale, Fanta Sall restera dans les mémoires comme une militante engagée et une élue attachée à sa communauté. Sa disparition laisse un vide dans le paysage politique et dans le cœur de ceux qui ont travaillé à ses côtés.

