Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Le Sénégal a validé son billet pour les demi-finales de l’Afrobasket 2025 en Angola. Les Lions de la Teranga se sont imposés avec autorité contre le Nigeria (91-75), ce mercredi soir, dans un quart de finale maîtrisé de bout en bout.

À la pause, les coéquipiers de Branco Badio avaient déjà pris une avance confortable (53-42). Inspirés offensivement, mais surtout très solides défensivement, les hommes de DeSagana Diop ont construit leur succès grâce à un deuxième (30-18) et un troisième quart temps (23-13) dominés sans partage.

Dans la raquette, la domination sénégalaise a été sans appel. Le trio Ibrahima Fall Faye – Ibou Dianko Badji – Moustapha Diop a étouffé les Nigérians en cumulant 24 rebonds à eux trois (dont 20 défensifs). Une présence intérieure qui a permis aux Lions de sécuriser les ballons et de prendre progressivement le large.

« On a livré notre match référence depuis le début du tournoi », a reconnu un membre du staff à l’issue de la rencontre. Le Sénégal, en quête d’un sacre continental qui lui échappe depuis 1997, disputera samedi (18h00 GMT) sa cinquième demi-finale consécutive.

Un choc ouest-africain en vue

Le futur adversaire des Lions sera le Mali, surprenant tombeur de la Côte d’Ivoire (102-96 a.p.) plus tôt dans la journée. Un exploit retentissant pour les Aigles, qui retrouvent le dernier carré 26 ans après leur dernière apparition à ce stade.

Un duel explosif attend donc les amateurs de basket samedi : Sénégal – Mali, remake du duel du groupe D remporté par les Lions (80-70). Mais cette fois-ci, l’enjeu sera tout autre, avec une place en finale au bout du chemin.

