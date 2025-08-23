A la UneActualites

Ousmane Sonko reçoit l’ambassadeur de Chine et des industriels pour concrétiser un projet d’aciérie au Sénégal

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a reçu, samedi 23 août à Dakar, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, Li Zhigang, accompagné de représentants de deux grandes entreprises chinoises : China Harbour Engineering Company (CHEC), active dans la construction d’infrastructures, et BAOWU International, géant mondial de la sidérurgie.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la visite officielle effectuée par M. Sonko en Chine quelques semaines plus tôt. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des projets stratégiques abordés lors de ce déplacement, avec un accent particulier sur la création d’une aciérie au Sénégal.

Selon la Primature, ce projet est présenté comme un pilier du partenariat économique entre Dakar et Pékin. L’aciérie doit permettre de renforcer les capacités industrielles du pays, de réduire sa dépendance aux importations d’acier et de stimuler la création d’emplois qualifiés.

La coopération sino-sénégalaise, déjà marquée par la réalisation d’infrastructures routières, portuaires et énergétiques, pourrait ainsi franchir une nouvelle étape en s’élargissant au secteur industriel stratégique de la sidérurgie.

