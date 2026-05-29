A la UneOpinions

L’énigme Wade, entre génie et destin

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
4 Min Read

Chez nous, un adage célèbre enseigne ceci : « Tout ce qui advient procède de Ndiack, et Ndiack, c’est toi. »

Le Président Wade me confia un jour, de sa propre bouche, qu’il descendait de « Ndiack », le même Ndiack auquel renvoie l’adage. Il m’a aussi abondamment parlé du rôle particulier de son ami Serigne Cheikh Mbacké Gainde Fatma dans son parcours ainsi que des prières de Serigne Fallou, Serigne Abdou Khadre et Serigne Saliou Mbacké notamment.

L’un de ses proches amis me dit également un jour que Wade possédait l’intelligence la plus prodigieuse du continent africain, de Johannesburg à Casablanca. Cela explique sans doute qu’il ait vécu plusieurs existences en une seule. Certaines de ces vies restent peut-être encore à découvrir, si tel est le bon vouloir du Créateur, auquel je demande ardemment d’ajouter à son siècle d’existence de nombreuses autres années, dans la santé et la sérénité.

D’instituteur à doyen de la Faculté de droit, en passant par l’Académie internationale de droit comparé, son parcours universitaire — docteur et agrégé — suffirait à lui seul à remplir toute une vie. Mais parallèlement, il trouva encore le temps, comme avocat, de défendre le FLN algérien face à la France, puis Mamadou Dia face à Senghor.

Comme opposant politique et fondateur du PDS, il affronta les procès les plus redoutables qu’un homme politique puisse connaître : l’affaire des armes libyennes, l’accusation d’atteinte à la sûreté de l’État, ou alors les multiples arrestations et poursuites pour manifestations non autorisées. Sans jamais dévier de sa trajectoire de conquête patiente et démocratique du pouvoir: ne jamais enjamber des cadavres pour entrer au palais. Quatre tentatives infructueuses, avant le triomphe de 2000, à sa cinquième candidature.

DEPECHES

Nécrologie : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelkom
Bassirou Diomaye Faye : « La République découvre qu’elle est plus jeune que Abdoulaye Wade »
LE BAL DES VAUTOURS
Ce qui me lie au Président Abdoulaye Wade

Comme Chef de l’État, artisan de la première alternance démocratique du Sénégal indépendant, il mena avec succès des médiations de paix en Côte d’Ivoire et à Madagascar, dans le prolongement de l’action qu’il avait déjà entreprise comme Ministre d’État, au Zaïre, devenu depuis la RDC. Il conçut également le Plan Omega, devenu le NEPAD, afin de doter le continent africain des infrastructures indispensables à son intégration effective. Il fit ériger un monument à la gloire de la Renaissance africaine, lança la Grande Muraille Verte jusqu’aux rivages djiboutiens, et dota notre pays d’un Grand Théâtre ainsi que d’un Musée des Civilisations noires.

Il entreprit de rapatrier l’héritage intellectuel et spirituel d’El Hadj Omar Foutiyou Tall dont une bonne partie jonche encore les froides caves du fonds Archinard à la Bibliothèque nationale de France. Il a suivi de très près la performance du Sénégal lors de la Coupe du monde de 2002 au Japon, où il voyait dans la victoire contre la France la plus belle définition de la souveraineté : être meilleur.

Son avènement à la tête de notre pays a marqué le point de départ des changements structurels qui ont installé le Sénégal dans une bonne perspective de développement économique.

Au milieu de cette activité foisonnante, il trouva encore le temps d’écrire des ouvrages et d’être… musicien — guitariste, plus précisément.

Et puis, il y avait ses anecdotes et ses éclats de rire. Son humour n’a d’égal que sa vivacité d’esprit.

Voilà le Wade que je choisis de garder en mémoire, en ce 29 mai 2026 : Professeur. Mentor. Père. Ami.
Un homme de génie, profondément humain, généreux et infiniment attachant.

Joyeux anniversaire,Maître!

Idrissa Seck

Share This Article
Previous Article Bassirou Diomaye Faye : « La République découvre qu’elle est plus jeune que Abdoulaye Wade »
Next Article Nécrologie : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelkom
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Intégralité du discours français d’Ousmane Sonko, nouveau président de l’Assemblée nationale.

By
Xalima
Xalima TV

Ce qu’on ne vous dit jamais sur les coulisses du pouvoir. Les révélations du Général Gueye Faye.

By
Xalima
Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Le courage de Abdoulaye Wade raconté par son ancien chef de protocole

A la UneDiaspora

Coupe du Monde 2026 : la diaspora sénégalaise d’Amérique du Nord interpelle l’État et la FSF sur la billetterie

A la UneActualites

Abdoulaye Wade, cent ans d’histoire, de combat et de transmission

A la UneActualites

Ousmane Sonko rend hommage à Abdoulaye Wade pour ses cent ans de vie

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Le Sénégal élimine encore le Maroc devant son propre public et se qualifie pour la finale de la CAN U17

Sports

‎ Coupe du Monde : les Lions sont arrivés aux États-Unis

A la Une Sports

Départ retardé des Lions vers les États-Unis : la FSF évoque des contraintes administratives et logistiques

Lutte

Retour mouvementé pour Ama Baldé : le lutteur arrêté à Keur Massar

A la Une Sports

Ligue Europa Conférence : Ismaïla Sarr et Crystal Palace sacrés !