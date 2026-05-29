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Bassirou Diomaye Faye : « La République découvre qu’elle est plus jeune que Abdoulaye Wade »

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage solennel et empreint d’émotion à l’ancien chef de l’État Abdoulaye Wade, qui célèbre ce 29 mai 2026 son centième anniversaire.

Dans un message publié à l’occasion de ce centenaire historique, le chef de l’État a souligné la place exceptionnelle qu’occupe Abdoulaye Wade dans l’histoire politique du Sénégal, estimant que le destin de l’ancien président se confond avec celui de la Nation sénégalaise.

« Le Président Abdoulaye Wade a cent ans aujourd’hui. La République du Sénégal, elle, n’en a pas encore soixante-dix – et découvre qu’elle est plus jeune que l’homme dont la vie se confond avec la sienne », a écrit Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République a également salué le rôle joué par Abdoulaye Wade dans la construction et l’évolution du Sénégal moderne.

« Il l’a vue naître, et il a aidé à la faire grandir », a-t-il ajouté, en référence au parcours politique et au long engagement de l’ancien président au service du pays.

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Au nom de la Nation, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses prières et ses vœux de paix, de sérénité et de longévité au président Wade.

« Au nom de la Nation tout entière, je souhaite au Président Abdoulaye Wade un centenaire de paix, de sérénité et de lumière, et je prie Dieu de nous le laisser longtemps encore », a déclaré le chef de l’État avant de conclure par un sobre mais symbolique : « Jërëjëf, Président Wade ».

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