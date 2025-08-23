Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a été battue par le Mali (87-80), ce samedi, en demi-finale de l’Afrobasket disputée au Pavilhão Multiusos de Luanda (Angola).

Menés de huit points à la pause (43-35), les Lions n’ont pas réussi à inverser la tendance, malgré une réaction en seconde période. Ce revers marque un nouvel arrêt en demi-finale pour le Sénégal, comme lors des cinq dernières éditions. Les Lions n’ont plus disputé de finale depuis 2005 à Alger et restent en quête d’un premier sacre continental depuis 1997, soit 28 ans d’attente.

De son côté, le Mali écrit une page historique en atteignant pour la première fois la finale de l’Afrobasket. Les Aigles affronteront dimanche le vainqueur du duel entre l’Angola, pays hôte, et le Cameroun.

Le Sénégal devra se contenter du match de classement pour la troisième place, un scénario déjà vécu en 2013, 2017 et 2021.

Share This Article
Previous Article Ousmane Sonko reçoit l’ambassadeur de Chine et des industriels pour concrétiser un projet d’aciérie au Sénégal
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire Arcelor Mittal : que reproche-t-on aux anciens ministres de Macky sall?

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire ArcelorMittal : Me Adama Guèye accuse, « le Sénégal a perdu plus de 2000 milliards »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

BasketSports

Sénégal vs Ouganda: les clés d’une défaite frustrante

A la UneBasket

Afrobasket féminin : les Lionnes du Sénégal dos au mur après leur revers face à l’Ouganda

A la UneBasket

AfroBasket 2025: Senegal vs Guinée : Les Lionnes entrent en trombe

Basket

Basket féminin – Coupe du Sénégal : l’ASC Ville de Dakar sacrée en présence d’El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

A la Une Basket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale

Sports

Week-end des Lions à l’étranger : les Sénégalais décisifs dès la première journée