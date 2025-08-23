Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a été battue par le Mali (87-80), ce samedi, en demi-finale de l’Afrobasket disputée au Pavilhão Multiusos de Luanda (Angola).

Menés de huit points à la pause (43-35), les Lions n’ont pas réussi à inverser la tendance, malgré une réaction en seconde période. Ce revers marque un nouvel arrêt en demi-finale pour le Sénégal, comme lors des cinq dernières éditions. Les Lions n’ont plus disputé de finale depuis 2005 à Alger et restent en quête d’un premier sacre continental depuis 1997, soit 28 ans d’attente.

De son côté, le Mali écrit une page historique en atteignant pour la première fois la finale de l’Afrobasket. Les Aigles affronteront dimanche le vainqueur du duel entre l’Angola, pays hôte, et le Cameroun.

Le Sénégal devra se contenter du match de classement pour la troisième place, un scénario déjà vécu en 2013, 2017 et 2021.