À Dakar, le conseil municipal lance le processus de désignation du nouveau maire

Ce lundi, le conseil municipal de la ville de Dakar a officiellement ouvert la session consacrée à l’élection du nouveau maire. Sur les 100 conseillers que compte l’assemblée municipale, 81 étaient présents, tandis que 19 ont été déclarés absents. Le quorum requis ayant été atteint, les travaux ont pu débuter conformément aux dispositions réglementaires.

Au terme de la phase de présentation des candidatures, quatre prétendants ont été retenus pour briguer la tête de l’exécutif municipal : Mme Ngoné Mbengue, M. Abass Fall, M. Daouda Gueye et M. Mohamed Masamba Seye.

Le scrutin a été lancé dans une atmosphère à la fois solennelle et attentive, marquant une étape importante dans la gouvernance de la capitale sénégalaise.