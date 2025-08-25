ActualitesPolitique

À Dakar, le conseil municipal lance le processus de désignation du nouveau maire

diatiger
By
diatiger
No Comments
1 Min Read

Ce lundi, le conseil municipal de la ville de Dakar a officiellement ouvert la session consacrée à l’élection du nouveau maire. Sur les 100 conseillers que compte l’assemblée municipale, 81 étaient présents, tandis que 19 ont été déclarés absents. Le quorum requis ayant été atteint, les travaux ont pu débuter conformément aux dispositions réglementaires.

Au terme de la phase de présentation des candidatures, quatre prétendants ont été retenus pour briguer la tête de l’exécutif municipal : Mme Ngoné Mbengue, M. Abass Fall, M. Daouda Gueye et M. Mohamed Masamba Seye.

Le scrutin a été lancé dans une atmosphère à la fois solennelle et attentive, marquant une étape importante dans la gouvernance de la capitale sénégalaise.

Share This Article
Previous Article Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC
Next Article Diamaguène : un homme interpellé pour vente de viande impropre à la consommation
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger
PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

PME sénégalaises à l’honneur à Osaka : le chef de l’État réaffirme son soutien

Actualites

Hydraulique : à Matam, des travaux d’endiguement pour prévenir les inondations

Actualites

Changement de leadership au Forum civil : Matar Sall succède à Birahim Seck

A la UneActualites

Election du maire de Dakar et cas de Mpox : une capitale sous double pression

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

A la Une Basket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale