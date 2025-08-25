Rejet de la requête de Barthélémy Dias par la Cour suprême

La Cour suprême a rejeté, ce lundi, la requête introduite par Barthélémy Dias, maire de Dakar, qui sollicitait l’annulation de la décision du préfet le déclarant démissionnaire d’office de son mandat. Cette décision confirme ainsi la validité de l’acte préfectoral et fragilise davantage la position de l’édile de la capitale, déjà contestée sur le plan politique et institutionnel. Les avocats de Dias annoncent envisager d’autres voies de recours.