A la UneActualites

Rejet de la requête de Barthélémy Dias par la Cour suprême

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

La Cour suprême a rejeté, ce lundi, la requête introduite par Barthélémy Dias, maire de Dakar, qui sollicitait l’annulation de la décision du préfet le déclarant démissionnaire d’office de son mandat. Cette décision confirme ainsi la validité de l’acte préfectoral et fragilise davantage la position de l’édile de la capitale, déjà contestée sur le plan politique et institutionnel. Les avocats de Dias annoncent envisager d’autres voies de recours.

Share This Article
Previous Article Unité et apaisement : les premiers mots d’Abass Fall après son élection
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger
PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

PME sénégalaises à l’honneur à Osaka : le chef de l’État réaffirme son soutien

Actualites

Hydraulique : à Matam, des travaux d’endiguement pour prévenir les inondations

Actualites

Changement de leadership au Forum civil : Matar Sall succède à Birahim Seck

A la UneActualites

Election du maire de Dakar et cas de Mpox : une capitale sous double pression

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

A la Une Basket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale