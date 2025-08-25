À Osaka, le Sénégal affiche ses ambitions économiques et stratégiques à l’Expo 2025

Le président Bassirou Diomaye Faye célèbre 65 ans de coopération avec le Japon et appelle à des partenariats “gagnant-gagnant”

Sous les pavillons éclatants de l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, le Sénégal s’est offert, ce lundi 25 août, une vitrine diplomatique et économique de premier plan. À l’occasion de la Journée nationale du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a livré un plaidoyer en faveur d’une coopération renforcée avec le Japon, tout en mettant en lumière les ambitions économiques de son pays.

Dans un discours devant un parterre d’investisseurs, de hauts responsables et de partenaires stratégiques, le chef de l’État a salué les 65 années de relations bilatérales entre Dakar et Tokyo, qu’il a qualifiées de “coopération exemplaire, fondée sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs partagées”.

Une vitrine pour la Vision Sénégal 2050

Prenant la parole lors du Forum économique international organisé en marge de l’événement, M. Faye a dressé un panorama stratégique des secteurs porteurs de la croissance sénégalaise. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, projet de transformation de long terme visant à bâtir une économie inclusive, résiliente et compétitive.

Parmi les priorités soulignées, l’énergie occupe une place centrale. Le président a rappelé l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à 40 % du mix énergétique d’ici 2030, un jalon important dans la transition énergétique du pays.

L’agro-industrie, autre pilier de la stratégie économique, bénéficie également d’un coup de projecteur. Le Sénégal entend miser sur la valorisation de ses terres arables et sur le développement de chaînes de valeur locales pour ses produits agricoles, afin de renforcer sa souveraineté alimentaire.

Infrastructures, numérique et santé : un écosystème en mutation

Dans un contexte de forte compétition régionale, le Sénégal ambitionne de devenir un hub logistique et numérique en Afrique de l’Ouest. Le président Faye a mis en avant les investissements en cours dans les infrastructures de transport, les technologies de l’information et la connectivité, soulignant leur rôle dans l’attractivité du territoire.

Sur le plan sanitaire, l’accent est mis sur la souveraineté pharmaceutique et l’essor de la télémédecine, deux axes jugés cruciaux à l’aune des leçons tirées de la pandémie de Covid-19. « Nous devons garantir à nos populations un accès équitable et sécurisé à des soins de qualité », a martelé le chef de l’État.

Jeunesse, réformes et environnement des affaires

Le président a aussi salué le potentiel du capital humain sénégalais, porté par une jeunesse qu’il décrit comme “qualifiée, dynamique et ouverte sur le monde”. Une force vive que son gouvernement entend mobiliser pour accélérer la transformation du pays.

Il a réaffirmé l’engagement des autorités à garantir un environnement des affaires stable, réformé et attractif, appelant les investisseurs étrangers à se joindre au mouvement. « Le Sénégal est prêt à co-construire des solutions. Nous ne demandons pas l’aumône, nous proposons des partenariats », a-t-il déclaré.

Cap sur Dakar en octobre pour “Invest in Senegal”

Clôturant son intervention, le président Faye a donné rendez-vous aux partenaires économiques les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar, où se tiendra le Forum “Invest in Senegal”. Objectif : concrétiser les intentions d’investissement et renforcer les synergies autour de projets structurants.

Dans un monde en quête de nouveaux équilibres économiques et énergétiques, le Sénégal entend jouer sa carte avec méthode et ambition. L’Expo Osaka-Kansai 2025 aura ainsi été, pour Dakar, bien plus qu’un moment symbolique : une rampe de lancement vers un avenir qu’il veut partagé, durable et souverain.